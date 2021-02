Tymczasowa zmiana trenera w Jagiellonii Białystok. Zająca zastąpi Grzyb

Luty 25, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Bogdan Zając, trener Jagiellonii Białystok nie poprowadzi drużyny w najbliższym meczu z Piastem Gliwice. Jak podaje klub absencja szkoleniowca wynika ze względów zdrowotnych. Jagiellonia nie potwierdza, czy chodzi o zakażenie koronawirusem.

Obowiązki pierwszego trenera przejmie tymczasowo jego asystent, trener Rafał Grzyb.

Z powodów zdrowotnych w meczu z Piastem nie zagra też kilku zawodników Jagi.

– Niestety, zarówno trener jak i kilku zawodników nie będzie mogło wziąć udziału w najbliższym spotkaniu ze względów zdrowotnych. W tej wyjątkowej sytuacji to ja mam zastąpić pierwszego trenera na tym stanowisku. Liczę na to, że ta zmiana nie będzie miała żadnego wpływu, jeżeli chodzi o podejście chłopaków do następnego meczu – powiedział trener Rafał Grzyb.

Mecz z Piastem Gliwice Jagiellonia Białystok rozegra w sobotę (27.02) o 17:30 na stadionie przy Słonecznej w Białymstoku. (mt/mc)