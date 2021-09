Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Białymstoku

Wrzesień 16, 2021

„Pozostań czujny. Nie ignoruj objawów w czasie pandemii Covid-19”, będą przekonywać specjaliści podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Akcja w przyszłym tygodniu przeprowadzona zostanie w Białymstoku, po raz dziewiąty.

Kampania rozpocznie się w poniedziałek (20.09) i potrwa do piątku (24.09).

– Nowotwory okolicy głowy i szyi niestety na samym początku dają objawy bardzo niecharakterystyczne, często naśladujące banalne inne choroby tej okolicy. Jest to problem istotny, dlatego, że w Polsce rozpoznawanych jest rocznie około 11 tysięcy nowotworów głowy i szyi, a rocznie około sześciu tysięcy pacjentów z tego powodu umiera. Większość nowotworów diagnozowana jest niestety w zaawansowanym stopniu choroby, co powoduje, że musimy łączyć różne metody leczenia, stosować bardzo agresywne leczenie przeciwnowotworowe, żeby wyleczyć naszych pacjentów, a to powoduje, że często jakość życia po leczeniu u naszych pacjentów jest gorsza niż gdybyśmy rozpoznali te nowotwory we wczesnym stadium zaawansowania, kiedy jedna metoda zazwyczaj daje skuteczne leczenie, daje całkowite przeżycie – mówiła kierownik Oddziału Radioterapii BCO prof. Ewa Sierko.

Aby leczenie nie było radykalne, a szanse na wyleczenie stuprocentowe nowotwór musi być wykryty we wczesnym stadium, a w tym może pomóc jedynie profilaktyka. Dlatego osoby, u których dłużej niż trzy tygodnie utrzymuje się jeden z objawów; ból gardła, języka, trudności w połykaniu, guzek na szyi, powinny skonsultować się z lekarzem.

– Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi to jest taki moment kiedy zapraszamy na badania, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy dostępni przez cały rok. Jeżeli ktoś nie zdąży się z nami skontaktować w przeciągu tych kilku dni, a ma niepokojące objawy, to wystarczy, że zgłosi się do lekarza rodzinnego, który następnie skieruje do nas – dodawała prof. Sierko.

W ramach Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi będzie można skorzystać z konsultacji i badań w Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej zarówna Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, jak i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. (ea)

23.09.2021r. (czwartek) w godz. 10.00-12.00

w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Skłodowskiej 26 w Białymstoku

osoba do kontaktu dr n. med. Natalia Tołoczko-Iwaniuk

tel. 85 748 82 88

21.09.2021r. (wtorek) w godz. 9.00-13.00

22.09.2021r. (środa) w godz. 9.00-13.00

23.09.2021r. (czwartek) w godz. 9.00-13.00

w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

przy ul. Waszyngtona 15 w Białymstoku

blok M, gabinet 1003, parter

osoba do kontaktu lek. med. Piotr Bortnik

tel. 85 746 83 76