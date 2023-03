7 marca, 2023

Tydzień Nauk Technicznych w „Mechaniaku”, fot. Małgorzata Turecka Tydzień Nauk Technicznych w „Mechaniaku”, fot. Małgorzata Turecka

W Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku trwa Tydzień Nauk Technicznych. To już piąta odsłona inicjatywy, która ma zachęcać uczniów do rozszerzania swojej wiedzy technicznej.

Tydzień Nauk Technicznych to święto techniki organizowane z myślą o uczniach, które zrodziło się z naturalnej potrzeby wykraczania poza program nauczania.

– Nie wszystko jest objęte programem nauczania, więc wybiegamy trochę poza, a to co jest poza często też jest często ciekawe i niedostępne na co dzień dla uczniów – mówi zastępca dyrektora szkoły, Krzysztof Czerech. – Tydzień Nauk Technicznych sprawdził się u nas w szkole. Widzimy, że z roku na rok przybywa nam i wystawców, którzy są na naszej giełdzie pracy, ale i pomysłów co możemy jeszcze pokazać. Jeśli chodzi o giełdę pracy to uczniowie mogą porozmawiać z pracodawcami czy też z przyszłą uczelnią na temat tego, co mogą robić dalej po naszej szkole.

Każdego dnia uczniowie mogą korzystać z innych atrakcji. W poniedziałek była m.in. wystawa pojazdów i maszyn specjalnych, we wtorek (07.03) giełda pracy. Prezentowały się firmy z regionu, do siebie na studia zapraszała Politechnika Białostocka.

– Uczniowie tej szkoły jak najbardziej są zainteresowani ofertą Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektrycznego, również Wydziału Inżynierii Zarządzania, bo interesują ich także takie kierunki jak: zrządzanie i inżynieria produkcji czy logistyka. Prezentujemy szeroką ofertę naszych kierunków mówi Anna Kondracka, specjalista ds. wspierania edukacji na Politechnice Białostockiej.

Tydzień Nauk Technicznych potrwa do piątku. W środę (08.03) w ramach Dnia Kobiet w godz. 9:00-17:00 zmotoryzowane panie będą mogły sprawdzić stan techniczny swojego samochodu. Dodatkowo uczniowie umyją też auto. W czwartek (09.03) prezentować się będą pojazdy zabytkowe, na piątek (10.03) zaplanowano zaś konkursy. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: