Twórczość artystów z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej będzie na wystawie „Bezkres Sybiru”

4 grudnia, 2024

Tematyka wywózek na Sybir poprzez pryzmat sztuki współczesnej i filozofii refleksji będzie pokazana na Wystawie „Bezkres Sybiru” w Muzeum Pamięci Sybiru. Wystawę współtworzyli artyści związani z Instytutem Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Twórcy od roku pracowali nad wystawą spotykając się też z Sybirakami. Prof. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury i twórczyni jednej z prac, wspomina, że były to trudne i wzruszające opowieści, ale też bardzo inspirujące.

– Sybiracy opowiadali o tym, co jeszcze pamiętali z tych czasów, bo część z nich opowiadało też historie, które znali od swoich rodziców z wywózki i z czasów przebywania w Sybirze i były to bardzo wzruszające opowieści i właściwie to była inspiracja dla nas wszystkich. Chyba ogólny klimat tych opowieści był bardzo ważny, dotyczyły wszystkich aspektów życia – mówi prof. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i twórczyni jednej z prac.

Na wystawie będą prace 9 artystów: Anny Ciżewskiej-Czarneckiej, Andrzeja Dworakowskiego, Jana Godlewskiego, Aleksandry Jakuć, Tatiany Misijuk, Jarosława Perszko, Waldemara Reguckiego, Justyny Sołomianko i Katarzyny Zabłockiej. – Będą to różne formy, różne techniki wykonania, różne inspiracje, różna treść, różna idea. U mnie jest to związane z tkaniną. Sama metafora dotyczy granicy, gdyż tam te granice przeżyć, granice wytrzymałości fizycznej i psychicznej człowieka były naruszane. Dlatego ta granica wytrzymałości tkaniny, materii, ten punkt krytyczny też jest znaczący w mojej pracy – dodaje prof. Tatiana Misijuk.

Na wernisażu wystawy „Bezkres Sybiru”, który będzie w Muzeum Pamięci Sybiru w piątek (06.12) o 18:00, będą zarówno artyści związani z Instytutem Sztuki Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, jak też świadkowie historii: Teresa Borowska, Tadeusz Borowski-Beszta, Wanda Kościuczuk, Jolanta Hryniewicka, Zenon Puchalski, Janina Rutkowska, Barbara Sokólska, Stanisława Tankiewicz. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Tatianą Misijuk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i twórczynią jednej z prac na wystawie „Bezkres Sybiru”: