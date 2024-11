Turniej e-sportowy BialGames w Politechnice Białostockiej

28 listopada, 2024

Bial Games, fot. Hanna Kość Bial Games, fot. Hanna Kość

Counter-Strike 2 to gra, w której rywalizują studenci podczas rozgrywek BialGames organizowanych w Politechnice Białostockiej. W tym roku zgłosiło się aż 16 drużyn, nie tylko z Białegostoku.

Mecze rozgrywane są na Wydziale Mechanicznym, aktualnie trwa faza grupowa, z której wyjdą cztery najlepsze ekipy.

– Bardzo fajnie, bardzo fajny mecz i zwycięstwo to jest najważniejsze. Bardzo dużo emocji, dobre humory, pozytywne nastawienie. Fajne w tej rozgrywce jest to, że siedzimy obok siebie i na pewno czuć takie wsparcie kolegów – mówi Jakub Twarowski, student logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – W tej grze mnie najbardziej kręci rywalizacja, bo to jest ogólnie drużyna kontra drużyna, tu akurat było pięć osób kontra pięć, no i wygrywa mocniejszy – dodaje Dawid Andrzejewicz, student cyfryzacji przemysłu na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Wszystkie rozgrywki są na żywo komentowane na stronie BialGames, w weekendy mecze ogląda nawet 100 osób.

– Poziom jest różny, bo jednak to są studenci, jedni grają bardziej dla zabawy, drudzy trochę bardziej profesjonalnie, ale ewidentnie zainteresowanie rośnie. Lubię grać od dziecka i żeby siedzieć na transmisji i mieć o czym rozmawiać, to trzeba wiedzieć, co się dzieje w danej grze – mówi Mateusz „Kropek” Kropiewnicki, student mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej i komentator.

Finałowe rozgrywki BialGames odbędą się 5 i 6 grudnia. Do wygrania jest sprzęt elektroniczny. (hk)

Relacja Hanny Kość: