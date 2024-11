Trzy darmowe wycieczki do Puszczy Białowieskiej

7 listopada, 2024

Bilet do puszczy, fot. Hanna Kość Bilet do puszczy, fot. Hanna Kość

„Z leśnikiem przez Puszczę Białowieską” to najnowsza propozycja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i PKS Nova. W listopadzie za darmo będzie można się wybrać na trzy wycieczki.

Puszcza Białowieska od ponad 40 lat jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to największy i najstarszy las pierwotny w Europie Środkowej.

– Chcemy pokazać nasz unikatowy obiekt UNESCO – mówi Ewelina Szklarzewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. – Nadleśnictwa, które zarządzają częścią Puszczy Białowieskiej, czyli do Nadleśnictwa Hajnówka zapraszamy 9 listopada, do Nadleśnictwa Białowieża 16 listopada i 23 listopada do Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach.

Podczas pierwszej wycieczki w najbliższą sobotę (09.11) do Nadleśnictwa Hajnówka uczestnicy odwiedzą Leśny Zaułek Historyczny czy Dworzec Kolejek Leśnych, ale będzie też 3-kilometrowy spacer po puszczy i ognisko.

– Na przykładzie kilku miejsc będziemy chcieli zaprezentować, zachęcić, poinformować jak praca leśników w puszczy wygląda, jak należy racjonalnie, odpowiedzialnie dbać o zasoby przyrodnicze, gdzie obserwujemy procesy naturalne, gdzie patrzymy na to, jak natura sobie radzi sama, ale też przez działania aktywne, czynne, pomagamy wielu przedmiotom ochrony, roślinom, zwierzętom, siedliskom, żeby one po prostu przetrwały i mogły cieszyć nasze oko – mówi nadleśniczy Tomasz Ginszt z Nadleśnictwa Hajnówka.

Początek każdej wycieczki o 9:00 przy PKS Nova, powrót do Białegostoku po 15:00. Udział w nich jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy mailowe na adres: dolasudopuszczy@bialystok.lasy.gov.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. (hk)