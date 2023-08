Trwają zapisy na zawody „Biathlon dla każdego”

21 sierpnia, 2023

Mat. org. Mat. org.

Połączenie biegu przełajowego i strzelania z karabinka laserowego – tak wyglądać będą zawody „Biathlon dla każdego”, które odbędą się 2 września przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.

Teraz trwają zapisy na to wydarzenie. Udział może wziąć maksymalnie 300 osób.

– Myślę, że najtrudniejsze w biathlonie jest połączenie wody i ognia – mówi Weronika Nowakowska, ambasadorka programu „Biathlon dla każdego”, a jednocześnie wicemistrzyni świata i Europy oraz trzykrotna olimpijka w biathlonie. – Tym właśnie biathlon jest i to chcemy pokazać kibicom. Połączenie wysiłku fizycznego, tego napędzenia się mentalnego na trasie, które jest potrzebne, ze spokojem i precyzją. My mówimy, że na strzelnicy trzeba się spieszyć powoli. I to jest chyba najfajniejsze w biathlonie i to właśnie wyróżnia tą dyscyplinę.

Na zawody zgłaszać się mogą wszyscy, także amatorzy. Zapisy odbywają się online na stronie Polskiego Związku Biathlonu.

– Są to zawody zarówno dla dzieci od 7 lat, jak również udział wziąć mogą seniorzy, osoby starsze, dorosłe, amatorzy przede wszystkim. Mamy 4 kategorie wiekowe, w tym kategorie kobiet i mężczyzn, więc w sumie 8 kategorii. I do tego włączyliśmy jeszcze kategorie familly cup, w której rywalizują pomiędzy sobą rodziny. Także każdy znajdzie tutaj możliwość, aby porywalizować w swojej grupie wiekowej – dodaje Weronika Nowakowska.

Dzień przed zawodami, czyli 1 września od 16:00 na Rynku Kościuszki będzie stoisko zawodów, tak aby każdy chętny mógł sprawdzić na czym polega strzelanie z karabinka laserowego.

Organizatorem zawodów jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Polski Związek Biathlonu. (hk)