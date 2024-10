Trwają Erasmus Days w Politechnice Białostockiej

15 października, 2024

Nawet dwa lata studenci Politechniki Białostockiej mogą studiować na zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+. We wtorek (15.10) na trzech wydziałach: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Informatyki i Architektury były spotkania i stoisko informacyjne, aby zachęć do wyjazdów.

– Studenci mogą wyjechać do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, to jest kapitał mobilnościowy dla każdego studenta, natomiast wyjazdy na semestr letni trwają około czterech do pięciu miesięcy, można też wyjechać na praktyki, one trwają minimum 2 miesiące, natomiast można i do pół roku spędzić na praktykach, są też możliwości wyjazdu na krótsze terminy na tak zwane Blended Intensive Program i to są wyjazdy, które trwają od 5 do 30 dni – mówi Natalia Ziółkowska z Działów Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

Wyjazd na Erasmusa otwiera wiele możliwości, nie tylko do studiowania w innym kraju, ale także poznania innych ludzi i kultury, a także zwiedzania czy podszkolenia języka obcego. Erasmus Days w Politechnice Białostockiej potrwają do czwartku (17.10). (hk)

Relacja Hanny Kość:

