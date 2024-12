Trwają badania dotyczące edukacji kulturalnej Białegostoku

11 grudnia, 2024

Jaki jest stan edukacji kulturalnej Białegostoku? Aby to sprawdzić prowadzone są badania jakościowe, w których biorą udział zarówno uczniowie, studenci, osoby dorosłe i seniorzy.

Wyniki tych badań mają posłużyć do stworzenia programu edukacji kulturalnej w mieście

– Na pewno nie można powiedzieć, że oferta edukacji kulturalnej w Białymstoku jest uboga, można nawet powiedzieć, że jest bogata, ale jednocześnie, że potrzeby w tym zakresie są jeszcze większe – mówi dr Katarzyna Niziołek, koordynatorka projektu z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. – Myślę, że z tych badań wyniknie sporo takich bardzo praktycznych wskazówek dla instytucji kultury, dla organizacji kulturalnych, w jakim kierunku można tę ofertę kształtować, żeby włączyć większą liczbę uczestników, bardziej różnorodne grupy i odpowiedzieć na bardziej zróżnicowane potrzeby.

Rodzice to była też jedna z grup, która wzięła udział w grupowym badaniu fokusowym. Uczestnicy podkreślają, że warto zabierać dzieci na wydarzenia kulturalne, nie tylko takie dedykowane tej grupie wiekowej. – To co dla mnie jest najfajniejsze, to frajda z odkrywania tego, jak można na nowo poznawać kulturę, czym ona może być, nie tylko dla mnie, ale też dla takiego małego człowieka. Chodzimy do galerii, a przede wszystkim do kina, bo jestem wielkim fanem kinematografii, więc chcę ich zarazić tą pasją. Kształtujemy swoje gusta, ale też mamy wpływ na kształtowanie gustów naszych dzieci – mówią rodzice.

Raport z badania stanu edukacji kulturalnej Białegostoku ma być gotowy do końca tego roku i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. (hk)

