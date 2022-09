Trwa nabór na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na Politechnice Białostockiej

Wrzesień 27, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych z Białegostoku i okolic mogą wziąć udział w zajęciach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Inicjatywę realizuje Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb dwunastolatków i trzynastolatków. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków biznesu. To sześć spotkań, trwających po dwie godziny lekcyjne składające się z wykładów i części warsztatowej. Młodzi słuchacze otrzymują wpisy do specjalnego indeksu.

Tak jak w poprzedniej edycji, w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego przewidziano także wykłady dla rodziców.

Zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w soboty, w godzinach od 9:40 do 11:10, na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB w Kleosinie. Zainteresowani udziałem w projekcie jeszcze do piątku (30.09) mogą się zapisywać. Szczegóły są tutaj. (mt)

WYKAZ TEMATÓW DLA DZIECI (STUDENTÓW EUD)

SEMESTR zimowy 2022/2023

Sobota, 9:40-11:10, aula 18KB (hala Berlin)

1. 22 października 2022

Podatki – kto je wymyślił i po co je płacimy? [Otoczenie gospodarcze] Łukasz NAZARKO

2. 5 listopada 2022

Finansowanie działalności gospodarczej [Finanse przedsiębiorcy] Monika WALICKA

3. 19 listopada 2022

Ekonomia cyfrowa w Chinach [Efektywne doskonalenie się] Meng WANG, Bartłomiej BARUCH

4. 10 grudnia 2022

Działania firm w Internecie [Marketing] Mateusz ROSZKOWSKI

5. 17 grudnia .2022

Komunikacja w zarządzaniu [Zarządzanie] Joanna SZYDŁO

6. 14 stycznia 2023

Zaufanie w biznesie [Praktyka biznesu] Wioleta GRZYBOWSKA

WYKAZ TEMATÓW DLA RODZICÓW

Sobota, 9:40-11:10, sala 4KB

1. 22 października 2022

Wpływ mediów masowych na odbiorców [DZIECKO I MEDIA] Andrzej SMOLARCZYK

2. 5 listopada 2022

Oszczędzanie od najmłodszych lat [EKONOMIA W DOMU] Marlena KOTELCZUK

3. 19 listopada 2022

Zarządzanie emocjami [PSYCHOLOGIA I INTERAKCJE SPOŁECZNE] Justyna BACŁAWSKA

4. 10 grudnia 2022

Wyzwania stojące przed polską gospodarką [ŻYCIE GOSPODARCZE] Łukasz NAZARKO

5. 17 grudnia 2022 Inteligencja. Czy dziecko może się jej „nauczyć”? [SZTUKA WYCHOWANIA – ROLA RODZICA] Mirosława CZERNIAWSKA

6. 14 stycznia 2023

Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce? [EFEKTYWNA EDUKACJA] Piotr CHLEBOWSKI