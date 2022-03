Trwają rozliczenia PIT. Podlaska KAS zwróciła już podatnikom ponad 130 mln złotych

Marzec 22, 2022

fot. Ewelina Gwardiak fot. Ewelina Gwardiak

Ponad 130 mln złotych nadpłaconego podatku zwróciła już podatnikom podlaska KAS. W województwie podlaskim 90 procent zeznań wpłynęło do urzędów skarbowych w formie elektronicznej.

– Ze wstępnych podsumowań KAS wynika, iż tradycyjnie znacznie więcej osób otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku niż musi podatek dopłacić. Z dotychczas złożonych zeznań wynika, że do dopłaty zobowiązanych jest 37 tys. podatników z naszego województwa, a na zwrot z urzędu skarbowego może liczyć ponad 149 tys. podatników.

Urzędy skarbowe systematycznie przelewają zwroty nadpłaconego podatku na konta podatników, którzy już się rozliczyli. Do tej pory oddaliśmy 132 mln złotych. Z kolei podatnicy wpłacili dotychczas 22 mln zł, które wcześniej wykazali w swoich zeznaniach jako podatek „do zapłaty” – informuje Radosław Hancewicz, rzecznik podlaskiej KAS.

Jeżeli złożymy zeznanie elektronicznie to zwrot nadpłaty podatku potrwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem mamy czas do 2 maja. (mt)