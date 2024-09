Trwa drugi dzień zawodów w ramach projektu „Z SKS-u do AZS-u”!

24 września, 2024

Oficjalna grafika promująca turniej. źródło: pb.edu.pl Oficjalna grafika promująca turniej. źródło: pb.edu.pl

W Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej trwa drugi dzień rywalizacji w ramach projektu „Z SKS-u do AZS-u”. To wyjątkowe wydarzenie, w którym bierze udział 12 lokalnych szkół ponadpodstawowych z regionu. Uczniowie, reprezentując swoje placówki, mierzą się w różnych dyscyplinach sportowych, a emocje sięgają zenitu.

Projekt „Z SKS-u do AZS-u” ma na celu promowanie aktywności fizycznej i zachęcanie młodzieży do kontynuowania sportowej kariery na poziomie akademickim. Uczestnicy biorą udział w zawodach takich jak koszykówka, tenis stołowy oraz ergometr wioślarski. Kolejne dni zapowiadają się równie emocjonująco, gdyż rywalizacja dopiero nabiera tempa.

Najlepsze szkoły, które osiągną sukces w eliminacjach, będą miały okazję reprezentować nasz region w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w grudniu w Warszawie. To nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także szansa na dalszy rozwój sportowy dla młodych zawodników.

Projekt „Z SKS-u do AZS-u” to inicjatywa, która integruje środowiska szkolne i akademickie, dając młodzieży możliwość rozwoju swoich sportowych pasji na najwyższym poziomie. Kolejne dni przyniosą jeszcze więcej sportowych emocji i rywalizacji, a my z niecierpliwością czekamy na wyniki! (pc)