Tornister Pełen Uśmiechów – trwa akcja zbierania wyprawek szkolnych

Sierpień 4, 2022

Wyprawki, plecaki i przybory szkolne przygotowuje Caritas w akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. Wyprawki szkolne trafią do najbiedniejszych dzieci i młodzieży, również zza wschodniej granicy.

– Staramy się wspierać najuboższe dzieci. Przygotowujemy wyprawki szkolne, plecaki i przybory szkolne. Robimy to oczywiście we współpracy z darczyńcami indywidualnymi i instytucjami. Od dwóch lat wspieramy uboższe dzieci na Białorusi i w tym roku dzieci na Ukrainie. – mówi ks. Jerzy Sęczek Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Do pomocy mogą włączyć się osoby prywatne, firmy, parafie czy grupy przyjaciół.

– Akcję można wesprzeć przynosząc plecaki wypełnione przyborami szkolnymi do biura biura Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32 lub do najbliższej parafii. Jeżeli ktoś nie ma możliwości zrobienia zakupów, może utworzyć wirtualny plecak i wpłacić pieniądze na główne konto białostockiej Caritas z dopiskiem „Tornister” – dodaje ks. Jerzy Sęczek.

Plecaki do biura Caritas Archidiecezji Białostockiej można przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Numer konta białostockiej Caritas to 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na zakup wyprawek dla dzieci z rodzin potrzebujących z archidiecezji białostockiej oraz podopiecznych Caritas Diecezji Grodzieńskiej.

Najpóźniej do połowy września można przynosić plecaki z przyborami szkolnymi. (hk)