To będzie tydzień z najnowszymi filmami znad Sekwany. Startuje 12. Przegląd Nowego Kina Francuskiego

Czerwiec 17, 2021

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

Od piątku (18.06) przez tydzień w Kinie Forum będzie można oglądać filmy francuskie. Białystok jest jednym z kilkunastu miast, w których odbywać się będzie 12. edycja Przeglądu Nowego Kina Francuskiego.

W programie są najlepsze francuskie filmy ostatnich lat. To filmy wybrane na festiwal w Cannes i docenione przez francuską Akademię Filmową, m.in. poruszająca historia o powrocie do rodzinnych korzeni – „DNA” w reż. Maiwenn, błyskotliwa komedia romantyczna o tym, jak odpowiedni dobór słów wpływa na relacje międzyludzkie – „Weselny toast” w reż. Laurenta Tirarda, a także zdobywca 7 tegorocznych Cezarów – „Żegnajcie głupcy” Alberta Dupontela, tragikomedia o próbie naprawy błędów młodości ze wspaniałą rolą Virginie Efira.

Organizatorami Przeglądu Nowego Kina Francuskiego są Instytut Francuski / Institut français de Pologne à Varsovie, Gutek Film oraz Białostocki Ośrodek Kultury – DKF “GAG”.

12. edycja Przeglądu Nowego Kina Francuskiego potrwa do 24 czerwca. (mt)

HARMONOGRAM projekcji:

18 czerwca

16:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: WESELNY TOAST

(Francja 2020, 88′, bilet: 13 zł)

18:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: DNA

(Francja 2020, 90′, bilet: 13 zł)

19 czerwca

10:45 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: PODRÓŻ KSIĘCIA

(Francja, Luksemburg 2019, 86′, bilet: 13 zł)

12:45 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: PODRÓŻ PRZEZ HISTORIĘ KINA FRANCUSKIEGO

(Francja 2016, 191′, bilet: 13 zł)

16:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: GAGARINE

(Francja 2020, 97′, bilet: 13 zł)

18:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: ŻEGNAJCIE GŁUPCY

(Francja 2019, 87′, bilet: 13 zł)

20 czerwca

18:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: POKÓJ 212

(Francja, Belgia, Luksemburg 2019, 87′, bilet: 13 zł)

21 czerwca

18:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: POWRÓT

(Francja 2019, 87′, bilet: 13 zł)

22 czerwca

18:00 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: DYSKRETNY UROK NIEBEZPIECZNYCH MYŚLI

(Francja 2020, 124′, bilet: 13 zł)

23 czerwca

18:15 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: KOMEDIANCI DEBIUTANCI

(Francja 2019, 105′, bilet: 13 zł)

24 czerwca

18:15 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: LATO 85

(Francja 2019, 100′, bilet: 13 zł)

WIĘCEJ O FILMACH:

Weselny toast (Le Discours)

reż. Laurent Tirard, Francja 2020, 88′

obsada: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

Wszyscy znamy wesela, z których chce się uciec i przemowy, których nie chcemy wygłaszać. Ciepły, dający nadzieję „Weselny toast” ma wszystko to, za co uwielbiamy francuskie komedie!

Adrien niedawno rozstał się z dziewczyną. A dokładnie to ona oświadczyła, że potrzebuje przerwy i zatrzasnęła za sobą drzwi. Kiedy więc zostaje poproszony o wygłoszenie tytułowego toastu na weselu siostry, kreśli w wyobraźni kolejne jego wersje i są to głównie scenariusze porażki. Rozpamiętując początki swojego związku i usiłując dociec, co poszło nie tak, bohater „Weselnego toastu” zerka pod stołem na telefon. Czy była odpowie na jego wiadomość?

DNA (ADN)

reż. Maïwenn, Francja 2020, 90′

obsada: Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel

Maïwenn, nagrodzona w Cannes reżyserka, powraca z mocnym i poruszającym portretem rodzinnym, czerpiącym z osobistej, złożonej historii.

Lato w Paryżu, miasto pustoszeje. Neige regularnie odwiedza ukochanego dziadka w domu spokojnej starości. To on ją wychowywał i chronił przed toksyczną rodziną, w której od lat szaleje emocjonalna burza. Kiedy Emir umiera, wszystkie międzypokoleniowe nierozwiązane konflikty wracają z nową mocą i zmuszają Neige do zgłębienia swej tożsamości.

Podróż księcia (Le Voyage du prince)

reż. Jean-François Laguionie, Xavier Picard, Francja, Luksemburg 2019, 86′

Woda wyrzuca starego księcia na brzeg. Rannego i nieco zagubionego rozbitka znajduje Tom – chłopiec, którego rodzice są naukowcami. W ich domu przybysz dochodzi do siebie, zaprzyjaźnia się z troskliwym opiekunem i dzięki niemu z zafascynowaniem poznaje krainę, o której nie miał pojęcia. Niestety para naukowców widzi w tajemniczym gościu przede wszystkim niezwykle ciekawy obiekt badań i eksperymentów. Profesor Victor pragnie wykorzystać księcia do udowodnienia swojej naukowej tezy o istnieniu zupełnie innego gatunku stworzeń…

Podróż przez historię kina francuskiego (Voyage à travers le cinema français)

reż. Bertrand Tavernier, Francja 2016, 191′

Bertrand Tavernier: „Praca obywatela i szpiega, badacza i malarza, kronikarza i człowieka żądnego przygód – tak doskonale opisało ją wielu autorów, od Casanovy po Gillesa Perraulta. Czyż nie jest to piękna definicja zawodu reżysera filmowego? Tak właśnie chcielibyśmy określić Renoira, Beckera, Vigo – twórcę „Atalanty”, Duviviera, a także Truffauta czy też Demy’ego. Również Maksa Ophülsa i Bressona. Oraz reżyserów mniej znanych, takich jak Grangier, Gréville czy Sacha, którzy jedną sceną lub jednym filmem rozpalają emocje, wydobywają zdumiewające prawdy. Chciałbym, aby ten film był wyrazem wdzięczności dla tych wszystkich reżyserów, scenarzystów, aktorów, muzyków, którzy pojawili się w moim życiu. Pamięć ogrzewa: ten film jest niczym wiaderko węgla na zimowe wieczory.”

Gagarine

reż. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, Francja 2020, 97′

obsada: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

16-letni Yuri spędził całe życie w Gagarine Towers, rozległym kompleksie mieszkaniowym z czerwonej cegły. Kiedy plany rozbiórki domu i eksmisji jego społeczności stają się rzeczywistością, Yuri postanawia stawić temu opór. Wraz ze swoimi przyjaciółmi Dianą i Houssamem rozpoczyna misję uratowania Gagarine, przekształcając posiadłość we własny „statek kosmiczny”…

Pokój 212 (Chambre 212)

reż. Christophe Honoré, Francja, Belgia, Luksemburg 2019, 87′

obsada: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste

Po dwudziestu latach małżeństwa Maria postanawia odejść. Pewnego wieczoru przenosi się do pokoju 212 w hotelu naprzeciwko domu. Stamtąd ma widok na swoje mieszkanie, męża, małżeństwo. Zastanawia się, czy podjęła słuszne decyzje. Liczne postaci z jej życia mają na ten temat swoje zdanie i chcą je zakomunikować.

Powrót (Revenir)

reż. Jessica Palud, Francja 2019, 87′

obsada: Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d’Assumçao

Na wieść, że jego matka umiera, Thomas wraca po latach do rodzinnej wsi w południowo-wschodniej Francji. Wkrótce okazuje się, że zerwane relacje będzie nadzwyczaj trudno naprawić, ale niespodziewanie pojawia się szansa na stworzenie zupełnie nowych.

Dyskretny urok niebezpiecznych myśli (Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait)

reż. Emmanuel Mouret, Francja 2020, 124′

obsada: Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne

Daphné i Maxime dość nieoczekiwanie spotykają się na urokliwej francuskiej prowincji. Będąca w trzecim miesiącu ciąży kobieta wyjechała tam ze swoim partnerem François. Z kolei dla jego kuzyna Maxime’a to próba złapania równowagi po bolesnym rozstaniu. Kiedy okazuje się, że François musi na kilka dni wyjechać, bohaterowie natychmiast znajdują wspólny język i zbliżają się do siebie. Dzielą pełne rozczarowań i frustracji podobne związkowe doświadczenia, które poznajemy w serii retrospekcji. Szybko okazuje się, że gdy mowa jest o miłości, nic nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Żegnajcie głupcy (Adieu les cons)

reż. Albert Dupontel, Francja 2019, 87′

obsada: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Kiedy 43-letnia Suze Trappet dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chora, postanawia odszukać dziecko, które zmuszona była oddać, gdy miała 15 lat. Na swojej drodze spotyka wypalonego zawodowo 50-latka JB oraz niewidomego archiwistę i niepoprawnego optymistę – pana Blina. Wspólnie rozpoczynają spektakularne, a zarazem nieprawdopodobne poszukiwania.

Komedianci debiutanci (Un triomphe)

reż. Emmanuel Courcol, Francja 2019, 105′

obsada: Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Podnosząca na duchu komedia obyczajowa inspirowana prawdziwymi wydarzeniami!

Zagraliby w stand-upie lub komedii. Etienne, aktor prowadzący warsztat teatralny w więzieniu, proponuje wystawić „Czekając na Godota” Samuela Becketta. Początkowo niechętna grupa kilku skazanych z czasem angażuje się w próby poważnego przedsięwzięcia. Jest jednocześnie głośno, wesoło i filozoficznie. Wspólne wycieczki poza areszt zbliżają mężczyzn. Między reżyserem i aktorami rodzi się specyficzna więź. Jej zwieńczenie nastąpi podczas premiery w Paryżu.

Lato 85 (Été 85)

reż. François Ozon, Francja 2019, 100′

obsada: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge

Namiętny romans na malowniczym francuskim wybrzeżu, pośród klimatycznych lat 80. – w tle wybrzmiewają hity The Cure i Roda Stewarta. Obserwujemy, jak między dwoma nastolatkami wybucha uczucie, które szybko i tragicznie się zakończy. Szesnastoletni Alexis właśnie przeprowadził się z rodzicami do Normandii. Ma literacki talent, ciekawość świata i obsesję na punkcie śmierci. Gdy pewnego dnia wypłynie za daleko na swojej małej łódce, uratuje go nieznajomy – posągowo piękny i pewny siebie David. Alexis traci dla niego głowę, ale ich wspólne szczęście nie potrwa długo… i skończy się na sali sądowej. W tej nastrojowej opowieści o dojrzewaniu mistrz François Ozon zwinnie przeplata wątek romantyczny z kryminalnym, podsycając atmosferę tajemnicy i skalę nastoletnich emocji. Klimat filmu tworzą perfekcyjnie odtworzone lata 80. – idealnie dobrane stroje i ścieżka dźwiękowa, za którą odpowiada Jean-Benoit Dunckel (połówka duetu Air). Nie sposób oderwać wzroku od dwóch młodziutkich aktorów (Felix Lefebvre i Benjamin Voisin), francuskich kuzynów Timothée Chalameta, którym towarzyszy wspaniała Valeria Bruni-Tedeschi. Scenariusz został luźno oparty na powieści Aidana Chambersa “Dance on My Grave”.