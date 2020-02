Test wiedzy i spacer historyczny. Mija 101. rocznica odzyskania przez Białystok niepodległości

Luty 18, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostockie Muzeum Wojska, jak co roku w lutym, z okazji przypadającej rocznicy wyzwolenia miasta organizuje quiz historyczny. To okazja do sprawdzenia swojej wiedzy na temat historii miasta.

Test Wiedzy o Historii Białegostoku w tym roku będzie jednak przebiegał w zmienionej formule. Nie będzie nagród, a sam test odbędzie się w sieci.

– Jest to zamierzone działanie z naszej strony. Chcemy się przekonać, czy nagrody były jedynym powodem dla ludzi, by wziąć udział w tym teście. Jest to też refleksja z lat ubiegłych, ponieważ test coraz bardziej przypominał zaciętą rywalizację, a trochę brakowało w tym wszystkim zabawy i wspólnej celebracji ważnej daty 19 lutego – mówi Marcin Koziński z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Test Wiedzy o Historii Białegostoku będzie aktywny od środy (19.02) od 8.00 rano na stronie Muzeum Wojska w Białymstoku – www.mwb.com.pl/test_wiedzy.

Test będzie się składał z 30 pytań o charakterze zamkniętym i zróżnicowanym pod względem stopnia trudności. Nagrodą jest pamiątkowy certyfikat, który będzie można wydrukować po przejściu przez wszystkie zagadnienia.

Muzeum Wojska w Białymstoku na 101. rocznicę wyzwolenia miasta, poza testem wiedzy, przygotowało także spacer historyczny „Pierwsze dni wolnego miasta”. Jego uczestnicy wspólnie z muzealnym przewodnikiem odwiedzą centrum Białegostoku, uwagę poświęcając miejscom związanym z wydarzeniami 1919 roku.

– Przewodnik opowie jak to wyglądało dawniej; z każdym miejscem związana jest jakaś historia, czasami większa, ta podręcznikowa, czasami mniejsza, bardzo osobista. To też jest sposób na wspólne świętowanie tej ważnej dla nas wszystkich daty – dodaje Marcin Koziński z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zbiórka o 13.00 przed siedzibą Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7. (mt/mc)