Teatr Wierszalin szykuje premierę „Liryk lozańskich”

22 stycznia, 2024

Teatr Wierszalin, Liryki lozańskie, próba, fot. Jerzy Doroszkiewicz Teatr Wierszalin, Liryki lozańskie, próba, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Teatr Wierszalin pracuje nad sceniczną wersją „Liryk lozańskich”. To zbiór wierszy Adama Mickiewicza, które powstały w latach 1893–1840 podczas pobytu poety w Lozannie, a zostały opublikowane dopiero po śmierci autora.

Piotr Tomaszuk, dyrektor teatru, zapowiada, że będzie to rodzaj koncertu.

– Cała idea tego przedstawienia się wzięła z tego, żeby „Liryków lozańskich” posłuchać i może to jest takie zdumiewające, ale czy trzeba coś więcej, żeby usłyszeć wielkie myśli, niż ciszy i tego, żeby te myśli zostały wypowiedziane – mówi Piotr Tomaszuk. – Mickiewicz jest skarbem narodowym również dlatego, że napisał dziewięć stron „Liryków lozańskich” – „Polały się łzy me czyste, rzęsiste”, „Me dzieciństwo sielskie, anielskie”. Ile takich dźwiękowych odbić jest i ile skojarzeń. To jest muzyka rozpisana też na brzmienia ukryte w słowach.

W spektaklu „Liryki lozańskie” wezmą udział Monika Kwiatkowska, Magdalena Dąbrowska, Katarzyna Ogrodniczak i Urszula Raczkowska. Muzykę skomponował Adrian Jakuć-Łukaszewicz, a całość w formie koncertu wyreżyserował Piotr Tomaszuk. Premierowe spektakle liryków będą w piątek (26.01) i sobotę (27.01). (jd)

Teatr Wierszalin odwiedził #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: