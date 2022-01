Te lalki ratują życie dzieci. Akcja UNICEF w białostockim przedszkolu

Styczeń 27, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Stworzone przez przedszkolaków i uczniów szmaciane lalki ratują życie tysięcy dzieci. Akcja UNICEF Polska „Wszystkie Kolory Świata” to jeden z najbardziej popularnych projektów, który jest realizowany także w Białymstoku. Inauguracja akcji odbyła się w Przedszkolu Samorządowym nr 26, z udziałem prezydenta Tadeusza Truskolaskiego.

W ramach akcji „Wszystkie Kolory Świata” dzieci ze szkół i przedszkoli projektują i własnoręcznie szyją szmaciane laleczki oraz nadają im imiona i wskazują kraj, z którego laleczka pochodzi. Lalki prezentowane są potem na wystawach w tych placówkach. Każdy może wybrać laleczkę i zaopiekować się nią, przekazując symboliczną darowiznę. Zebrane środki są przeznaczone na wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.

W akcję włączyło się także integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 26 im. Joanny Strzałkowskiej- Kuczyńskiej w Białymstoku.

– Inaugurujemy akcję UNICEF, ale szycie lalek zaczęliśmy już 7 stycznia. W przedsięwzięcie zaangażowaliśmy rodziców, nauczycieli, społeczność przedszkola. Kilka lalek już powstało, inne właśnie są tworzone. Lalki nawiązują do charakteru naszej placówki: są lalki na wózku, z różnymi niepełnosprawnościami, w okularach, z aparacikami. Każda ratuje życie, każda laleczka to szczepienia dla dzieci z krajów Trzeciego Świata. Pokazujemy, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne i kreatywne – mówi Katarzyna Kreczko, nauczycielka z Przedszkola Samorządowego nr 26 w Białymstoku.

Każda z tych lalek posiada swój akt urodzenia (specjalny dokument z UNICEF), ma swoje imię, swojego autora. Lalki wkrótce będą sprzedawane. – Najniższa kwota, którą można ofiarować za laleczkę to 10 zł, ale liczymy na duże datki – dodaje Katarzyna Kreczko.

O tym jak powstają te niezwykłe laleczki przekonał się także prezydent Tadeusz Truskolaski, który podczas inauguracji stworzył jedną z lalek i z dumą ja zaprezentował.

– Lalka ma imię Jan, jest urodzona 27.01.2022. w Białymstoku. A imię Jan otrzymała na cześć Jana Klemensa Branickiego – oznajmił prezydent, który wraz z przedszkolakami przy jednym stoliku tworzył szmaciane zabawki.

– Dzieci robią to z radością i zaangażowaniem, co ważne, wiedzą dlaczego. Piękny, szlachetny cel: uczymy pomagać innym – podkreślił prezydent. (at)