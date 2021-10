Targi Pracy Politechniki Białostockiej 2021

Październik 11, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Blisko 50 pracodawców z największych firm w regionie, ale nie tylko weźmie udział w Targach Pracy Politechniki Białostockiej, które odbędą się we wtorek (12.10) na Wydziale Elektrycznym uczelni. Wydarzenie, po roku przerwy, wraca do formuły stacjonarnej.

Targi Pracy to doskonała okazja, by poznać bliżej specyfikę firm, zapoznać się z dostępnymi ofertami pracy, porozmawiać z przedstawicielami pracodawców i zapytać np. o warunki zatrudnienia.

Wydarzenie organizowane jest od kilku lat, a udział w nim co roku deklarują najwięksi pracodawcy w regionie i nie tylko. Często są to przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu, zatrudniające specjalistów, otwarte na rozwój i oferujące szereg zróżnicowanych ofert pracy. Wśród wystawców dominują firmy produkcyjne, budowlane, związane z IT. Będzie też dużo zróżnicowanych ofert pracy biurowej, dla osób ze znajomością języków, które chcą się rozwijać i są otwarte na zdobywanie nowych doświadczeń.

Targi są skierowane do osób poszukujących pracy, chcących poznać bliżej największych pracodawców w regionie. Dużo ofert jest skierowanych do studentów i absolwentów uczelni technicznych, ale humaniści też znajdą coś dla siebie.

Drugiego dnia Targów, czyli w środę (13.10), odbędą się szkolenia m.in. z zakładania działalności gospodarczej, umiejętności komunikacyjnych, a także inne, specjalistyczne warsztaty dla osób zainteresowanych. Program szkoleń będzie dostępny już wkrótce.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. (mt)

Z Mateuszem Adaszczykiem, szefem Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej rozmawiała Julitta Grzywa: