Targi Inicjatyw Młodzieżowych „Młodzi dla Młodych”

3 czerwca, 2024

Jak zaangażować się w działalność społeczną, jak poradzić sobie z tremą i jak budować postawy obywatelskie? – Tego będzie można dowiedzieć się we wtorek (04.06) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej podczas Targów Inicjatyw Młodzieżowych „Młodzi dla Młodych”.

Uczestnicy będą mieli okazję odkryć nowe ścieżki rozwoju poprzez rozmowy z organizacjami prowadzącymi inicjatywy młodzieżowe. Na targach młodzi będą mogli poznać ofertę organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie działań społecznych oraz wziąć udział w warsztatach i wykładach.

– Ta impreza ma na celu zachęcenie młodzieży do działalności społecznej – mówi Zosia Iwaniuk, koordynatorka targów. – Szkoły średnie, studenci, to jest taki przedział, do którego chcemy trafić. Będzie panel dyskusyjny z młodymi, którzy działają społecznie, opowiedzą oni swoją historię, jak to się zaczęło, co teraz robią ze swoją działalnością. Będą warsztaty z social mediów, z umiejętności miękkich.

Impreza powstała w ramach programu YOUTHSTOK – Białostockiego Inkubatora Inicjatyw Młodzieżowych koordynowanego przez Fundację SocLab.

Targi Inicjatyw Młodzieżowych potrwają od 10:00 do 13:00. Udział w nich jest bezpłatny. (jł)

Z Zosią Iwaniuk rozmawiała Julia Łata: