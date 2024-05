„Tarcza Wschód” będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie dla Polski oraz wschodniej flanki NATO.

Program „Tarcza Wschód” jest częścią większego planu budowy regionalnej infrastruktury obronnej we współpracy z państwami bałtyckimi, mającej na celu przeciwdziałanie zagrożeniom na wschodniej flance NATO.

Zaangażowane w to są różne ministerstwa, włączając w to Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Technologie wykorzystywane w ramach tego programu mają za zadanie chronić terytorium Polski, utrudniać ruch wojsk przeciwnika, ułatwiać mobilność własnych sił zbrojnych, oraz zapewnić bezpieczeństwo dla tych, którzy dbają o bezpieczeństwo państwa oraz jego mieszkańców.

– Po pierwsze, to jest wykorzystanie naturalnych przeszkód, w postaci zalesienia, w postaci bagien, w postaci rowów melioracyjnych. To wszystko będzie odnawiane, poszerzane, także żeby ograniczyć możliwość potencjalnego ataku ciężkim sprzętem ze strony Rosjan czy Białorusinów. To różnego rodzaju inne urządzenia fortyfikacyjne, ale to również bardzo nowoczesny system ostrzegania i wykrywania zagrożeń – mówi Jacek Protas, Wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Inicjatywy takie jak tarcza wschód są niezwykle potrzebne, gdyż wspierają współpracę na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju regionu oraz kraju. (mg)