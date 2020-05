Tarcza Antykryzysowa. PUP znowu przyjmuje wnioski od mikroprzedsiębiorców

Maj 4, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wznowił przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Kilkudniowa przerwa była konieczna, by przeorganizować pracę urzędu w związku z ogromną liczbą złożonych wniosków. Tych wpłynęło już kilkanaście tysięcy.

Do weryfikacji dokumentów zaangażowano dodatkowych urzędników, część z nich pracowała nawet w majowy weekend.

Do tej pory do urzędu wpłynęło niemal 17,5 tys. wniosków, z czego na pożyczki blisko 16 tys. wniosków. Do tej pory zrealizowano ponad 2,1 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 10 mln złotych, z czego prawie 1,9 tys. wniosków o pożyczki na kwotę blisko 9,5 mln złotych.

Wniosek o niskooprocentową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej w ramach Tarczy Antykryzysowej mikroprzedsiębiorca może złożyć tylko raz. Może to zrobić w formie tradycyjnej na papierowym formularzu lub drogą elektroniczną przez portal praca.gov.pl.

– Cała procedura razem z wnioskami do pobrania jest na praca.gov.pl. Poza tym wnioski przyjmujemy w wersji papierowej, prosimy o ich składanie w kopercie lub koszulce – tak żeby dokumenty były zabezpieczone. Przy wejściu do urzędu jest skrzynka podawcza i tam można te dokumenty zostawić, można też je wysłać pocztą tradycyjną – mówi Jolanta Tulkis rzecznik prasowy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Co ważne, wnioski złożone w czasie gdy ich przyjmowanie było zawieszone, to jest między 1 a 3 maja, będą zarejestrowane i przyjęte do realizacji. Nie należy więc ich składać ponownie. (m/mc)