Tańsze bilety jednorazowe na trasie Białystok – Supraśl

Styczeń 14, 2022

źródło: suprasl.pl źródło: suprasl.pl

Spółka PKS Nova na trasie Białystok – Supraśl – Białystok wprowadziła pięćdziesięcioprocentową zniżkę na jednorazowe bilety. Skorzystają z niej emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne.

Tańsze przejazdy są możliwe dzięki podpisanej umowie pomiędzy burmistrzem Supraśla Radosławem Dobrowolskim a prezesem Zarządu PKS Nova Marcinem Doliaszem.

Z inicjatywą wprowadzenia upustu na przejazdy autobusami wystąpiła Rada Seniorów Gminy Supraśl.

Warunkiem zakupu biletu ulgowego jest okazanie kierowcy w autobusie, lub w okienku kasowym na dworcu autobusowym legitymacji emeryta / rencisty, bądź dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Tańszy bilety mogą kupić nie tylko uprawnione do tego osoby z gminy, ale także spoza niej. Ma to zachęcić do odwiedzania uzdrowiska.(ea)