„Tak dla S8 z Białegostoku do Augustowa” – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski

Maj 14, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Część podlaskich samorządowców, przedsiębiorców, parlamentarzystów, przewoźników apeluje do rządu o budowę drogi ekspresowej S8, z Białegostoku do Augustowa.

Dyskusja w tej sprawie rozpoczęła się w ubiegłym roku w ramach prac nad odcinkiem S16 – Knyszyn – Ełk, jako elementu trasy Via Carpatia. Wówczas pojawił się jeszcze jeden wariant poprowadzenia szlaku międzynarodowego, przez odcinek Białystok – Augustów. To rozwiązanie poparł już Podlaski Zespół Parlamentarny a także radni Białegostoku. Teraz „Tak” dla budowy mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, który zapowiedział, że głosy poparcia będą zbierane również wśród mieszkańców Białegostoku.

– Apel jest jednozdaniowy: „Budujmy drogę S8 – Białystok – Augustów”, z uwagi na to, że jest to brakujące ogniwo. Województwo podlaskie ma 250 kilometrów i nagle jest odcięcie. To tak, jakby człowiekowi nagle odciąć dopływ krwi do serca. Ruch odbywa się można powiedzieć po drodze tymczasowej, drodze, która była dobra, ale 50 lat temu. W tej chwili nie spełnia ona swoich standardów – mówi prezydent Białegostoku.

Wójt gminy Korycin Mirosław Lech tłumaczy, że budowa drogi ekspresowej na fragmencie Białystok – Augustów jest bardzo istotna ze względów bezpieczeństwa.

– Droga nr 8 to 21km trasy przez gminę Korycin. To dla nas droga życia, ale niestety też droga śmierci. W ostatnich latach zginęło na tej trasie kilkudziesięciu moich mieszkańców. To jest też droga życia, rozwoju, bo przecież to łączność gminy z Białymstokiem, ale to również trasa rozwoju dla kraju i dla regionu – dodaje wójt gminy Korycin.

Z kolei Jan Borawski z Izby Przemysłowo – Handlowej przekonuje, że droga ekspresowa pomogłaby w rozwoju podlaskiej przedsiębiorczości.

– My niezależnie od różnic politycznych, które nas dzielą, jesteśmy zdeklarowanymi zwolennikami budowania drogi Białystok – Augustów. Interesy przedsiębiorców nie ograniczają się do Białegostoku, do Suwałk czy Augustowa, one są rozrzucone po całym województwie. W związku z tym zaniechanie budowy tego połączenia to jest dezintegracja regionu – mówi Jan Borawski.

Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Białymstoku opracowuje dokumentację dla wariantu Białystok – Augustów. (ea)