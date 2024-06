Szymon Pomian, student Politechniki Białostockiej został brązowym medalistą Akademickich Mistrzostw Świata w Kostaryce

27 czerwca, 2024

Szymon Pomian, student Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej został brązowym medalistą Akademickich Mistrzostw Świata w Kostaryce w kolarstwie szosowym.

Żeby reprezentować polskich studentów, Szymon Pomian musiał wygrać w kilku wyścigach kwalifikacyjnych.

– Zawody były ciężkie, ponieważ same warunki, duże wilgotność, temperatura, ale także rywale z całego świata, więc był to ciężki, bardzo dynamiczny wyścig – mówi Szymon Pomian. – Na treningi poświęcam praktycznie swoje całe życie, bo już 14 lat trenuje kolarstwo. Traktuje to jako pasję, po prostu trenowanie sprawia mi przyjemność. Myślę poważnie o byciu zawodowym kolarzem, ale to jeszcze na pewno czas pokaże.

W Akademickich Mistrzostwach Świata w Kostaryce wzięli udział studenci z kilkudziesięciu państw. (jł)