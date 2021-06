Szelement nie będzie już miejscem tylko zimowej rekreacji. Ośrodek przechodzi metamorfozę

Czerwiec 1, 2021

Sprzęt wodny, gondole elektryczne, domki modułowe, plaża – w sumie w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelemnt zostaną wykonane inwestycje o wartości półtora miliona złotych.

Wizja rozwoju WOSIR – u została przedstawiona podczas sejmiku Województwa Podlaskiego. Zmiany mają sprawić, że Szelment stanie się atrakcyjnym miejscem rekreacji nie tylko w sezonie zimowym, ale również w czasie wakacji.

– Chcemy, aby WOSiR Szelment stał się popularnym w kraju i za granicą miejscem letniego wypoczynku. Dlatego tak ważne i potrzebne są inwestycje, które uatrakcyjnią to miejsce. Sama woda i ładne widoki to dziś za mało, by przyciągnąć turystów. Plany inwestycyjne ośrodka na pewno przełożą się na popularność Szelmentu jako doskonałego miejsca na urlop ­ komentuje zmiany w ośrodku marszałek Artur Kosicki.

Dostosowywanie ośrodka do sezonu letniego jest zaplanowane na ten rok. Do tej pory kupiono sprzęt wodny o wartości ponad 30 tysięcy złotych. W lipcu ma być zamontowany dmuchany tor przeszkód oraz gondole elektryczne.

W ośrodku zwiększy się również baza noclegowa. W tym roku zostanie kupionych pięć domków modułowych, całorocznych.

Docelowo będzie ich dwanaście.

Powstanie też plaża, choć w tym sezonie jeszcze z niej nie skorzystamy, ale będą prowadzone prace projektowo-przygotowawcze. (ea)