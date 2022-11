Synoptycy zapowiadają pierwsze oznaki zimy

Listopad 16, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Choć jeszcze trwa astronomiczna jesień to przed nami pierwsze oznaki zimy. Już w środę (16.11) na północy regionu spadł pierwszy śnieg.

W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają ochłodzenie.

– Temperatura w dzień będzie oscylowała od -3 do -1 stopnia Celsjusza – mówi Tomasz Siemieniuk, synoptyk z biura prognoz IMGW w Białymstoku. – Nocami, jeśli będą się pojawiały chwilowe rozpogodzenia, to są możliwe spadki temperatury nawet do -9 stopni. W najbliższy weekend będzie przeważało zachmurzenie duże, z lokalnymi przejaśnieniami i możliwe są nadal słabe opady śniegu.

W ostatnich dniach pogoda była zdecydowanie cieplejsza i jak na pierwszą dekadę listopada, temperatury były bardzo wysokie.

– Teraz już musimy liczyć na wpływ wysokiego ciśnienia, a w związku z tym kolejne już tygodnie będą zdecydowanie chłodniejsze i może wrócić do nas zima – dodaje Tomasz Siemieniuk.

W Białymstoku temperatura poniżej zera i możliwe opady śniegu zapowiadane są w najbliższą noc ze środy (16.11) na czwartek (17.11). (hk)

Hanna Kość pytała białostoczan czy lubią zimę i są już do niej przygotowani: