Sylwester miejski w Białymstoku

Grudzień 31, 2021

fot. Julian Lesiński fot. Julian Lesiński

Sylwestrowa zabawa na Rynku Kościuszki rozpocznie się o godz. 21.00. Jako pierwsza wystąpi DJ-ka Magdala, miłośniczka muzyki i entuzjastka tańca, współorganizatorka spotkań taneczno-ruchowych Powitańce.

Następnie na scenie pojawi się Alicja Szemplińska – zwyciężczyni „The Voice of Poland” i „Szansa na sukces – Eurowizja 2020”. Dalszą część koncertu wypełni C-BooL, DJ, producent muzyczny.

O północy życzenia mieszkańcom złoży prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

– Już jest naszą tradycją, że zamiast pokazów fajerwerków, organizujemy pokaz laserowy, który w tym roku potrwa do 1.00 w nocy. Z tego też powodu uruchomiona zostanie nocna komunikacja miejska. Od godziny 0.10 do 03.10 będzie można co pół godziny skorzystać z autobusu BKM, które odwiozą z centrum miasta na osiedla i na odwrót – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Z uwagi na pandemię będą ograniczenia uczestniczących w imprezie. Jednocześnie będzie mogło wziąć w niej udział 3000 osób, w tym 250 niezaszczepionych. Przy wejściu będą sprawdzane certyfikaty. (ea)