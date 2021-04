„Sybir. Moja historia”. Wyjątkowy komiks na podstawie przeżyć Sybiraczki

Kwiecień 12, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Komiks, oparty na wspomnieniach jednej z Sybiraczek, to najnowsze wydawnictwo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Publikacja pt. „Sybir. Moja historia” będzie zaprezentowana we wtorek (13.04), w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Danuta Pietrzak w wieku 15 lat wraz z rodziną została zesłana do Kazachstanu w 1940 roku. Z komiksu dowiadujemy się o okolicznościach deportacji, trudach podróży i życia codziennego w ZSRR. Historia jednej bohaterki staje się opowieścią o losach wielu osób deportowanych w latach czterdziestych.

– To co jest niezwykłe w tym komiksie, to wypowiedzi bohaterów, głównie Danuty Pietrzak. Dialogi w dymkach nie są wymysłem autora komiksu. To nie są nawet przetworzone słowa bohaterki, to są przepisane 1:1 słowa pani Danuty, które zawarła w wspomnieniach przekazanych do nas. Z jednej strony komiks a z drugiej – autentyczne wspomnienia – mówi dyrektor Muzeum Sybiru prof. Wojciech Śleszyński.

Paweł Kalisz z Muzeum Sybiru, odpowiedzialny za przygotowanie wydawnictwa, przyznaje, że dzięki temu, że publikacja jest w formie komiksu, to trudny temat zesłań, będzie łatwiej przyswoić młodszym odbiorcom.

– Nasza propozycja jest taka, żeby ten komiks stał się nie tyle pomocą naukową w zdobywaniu wiedzy historycznej, ale książką, która ułatwi poznawanie historii deportacji, II wojny światowej, ale także powrotów Polaków do kraju – dodaje Paweł Kalisz.

Wydawnictwo mogło powstać dzięki zapisanym wspomnieniom Danuty Pietrzak, które do muzeum przekazała jej wnuczka – Karolina Prychowicz.

– Po śmierci babci bałam się, że te wszystkie materiały, notatki, wspomnienia, które przez wiele godzin spisywała zaginął. Chciałam również, żeby moja córka wiedziała co się wydarzyło, jak ciężki losy mieli jej przodkowie, jak trudne były czasy. Teraz żyjemy w XXI wieku, wszystko posiadamy, dzieci nie doceniają tego co mają. To był główny powód przekazania wspomnień babci, żeby zachować pamięć – mówi Karolina Prychowicz.

Jutro o 14.00 na kanale YouTube Muzeum Sybiru odbędzie się spotkanie z autorem komiksu Pawłem Piechnikiem.

W planach jest również druga część komiksu. (ea/mc)