Święto Politechniki Białostockiej 2022 [ZDJĘCIA]

Grudzień 1, 2022

Święto Politechniki Białostockiej, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Święto Politechniki Białostockiej, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka świętuje swoje 73 urodziny. Corocznie, obchodzone 1 grudnia, święto uczelni to uroczystość upamiętniająca powstanie Politechniki, która wywodzi się z powołanej w grudniu 1949 roku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku.

Obecnie Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski.

– Uczelnia ma już 73 lata. To słuszny wiek, ale dobrze się trzyma – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Rolą uczelni jest ciągle rozwijać się, dostosowywać się do zmieniających się okoliczności i wpływać na te okoliczności. My zamierzamy nie tylko sami zmieniać się, ale też wpływać na nasze otoczenie społeczno-gospodarcze oraz na nasze kadry, które kształcimy i wypuszczamy w świat.

Święto Politechniki Białostockiej to również okazja, by uhonorować pracowników i studentów, których osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju uczelni.

– Dzisiaj mamy rekordową liczbę nagrodzonych, wyróżnionych i nominowanych. Bardzo się z tego cieszę, bo za każdą z tych nagród stoi praca, działalność na rzecz uczelni i rozwój własny. To jest szczególne radosne w tym dniu – dodaje prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Misją Politechniki Białostockiej jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. (hk)