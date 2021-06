Święto krótkiego metrażu. 15. Żubroffka w kinie i internecie [PROGRAM]

Czerwiec 8, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

5 dni, codziennie kilkanaście godzin filmów, do tego wystawy, dyskusje i spotkania. W środę (09.06) rozpoczyna się 15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. Festiwal pierwotnie miał się odbyć w grudniu, ale został odwołany z powodu pandemii koronawirusa.

Tematem przewodnim 15. edycji festiwalu jest WIRUS – czynnik, który wszystko wywrócił do góry nogami i zasadniczo wpłynął na całe życie społeczne.

– Powstaje pewnie pytanie: Dlaczego teraz organizujemy festiwal, kiedy większość festiwali filmowych odbywało się w wersji online? Otóż uznaliśmy, że na Wschodzie to zawsze warto się spotkać. Chcieliśmy też, żeby te filmy nie były tylko zagrane w internecie, ale by jednak można było potem zderzyć się z opiniami na ich temat – mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Oprócz prezentacji na dużym ekranie, widzowie prezentowane filmy będą mogli też obejrzeć w sieci.

– Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym osobom, które z różnych powodów nie będą mogły do nas dotrzeć. Dlatego filmy konkursowe będziemy pokazywać w internecie. Zapraszamy także widzów przed własnymi ekranami do oddawania głosów na Nagrodę Publiczności i do przyczynienia się do wręczenia pod koniec festiwalu Nagrody Dzikiego Żubra – dodaje Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Filmy będą prezentowane na platformie mojeekino.pl. Pokazy stacjonarne w Białymstoku będą obywały się w Kinie Forum i Klubie Fama.

15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA potrwa do niedzieli, 13 czerwca. (mt)

Program festiwalu:

BIAŁYSTOK

9-13 czerwca 2021

Foyer Forum, ul. Legionowa 5

Wystawa Christopher Herwig: Soviet Bus Stops

Klub Fama, ul. Legionowa 5

Wystawa Maria Dek: Ilustracje

9 czerwca 2021 (środa)

godz. 17:15 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. I (93’), 16+

godz. 18:15 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Animacja.pl (90’), 16+

godz. 20.00 Kino Forum, ul. Legionowa 5, bilet: 30 zł

Otwarcie Festiwalu: Krótkometrażowe filmy Borisa Kaufmana (Francja, USA, 71’) + muzyka live Błażej Malinowski

godz. 22:15 Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6, bilet: 8 zł

Pokaz Midnight shorts vol. IX (181’), 18+

10 czerwca 2021 (czwartek)

godz. 16:30 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Dokument.pl cz. I (91’), 16+

godz. 17.00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Okno na Wschód cz. II (115’), 16+

godz. 18:00 Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lok. 11

Spotkanie Christopher Herwig: Soviet Bus Stops

godz. 18:45 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Fabuła.pl (107’), 16+

godz. 19:45 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. II (86’), 16+

godz. 21.30 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. III (85’), 16+

godz. 22:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Music video (73’), 18+

11 czerwca 2021 (piątek)

godz. 16:15 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Dokument.pl cz. II (82’), 16+

godz. 17:15 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Animacja.pl (90’), 16+

godz. 18:30 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Okno na Wschód cz. I (118’), 16+

godz. 19:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Dokument.pl cz. I (91’), 16+

godz. 21:15 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. I (93’), 16+

godz. 22:00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Na skraju – eksperyment i wideo-art (96’), 16+

godz. 22:00 Kino plenerowe przy BOK, ul. Legionowa 5

Pokaz Tylko śmiech nas ocali (86’), 16+

godz. 23:00 FOMO klub, ul. Białówny 9/1, bilet: 20/30 zł

ŻUBROFFKA Polisz Najt: The Very Polish Cut Outs, Holiday 80, Sashka

12 czerwca 2021 (sobota)

godz. 11:00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Kids 6+ cz. I (54’)

godz. 11:30 Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6, bilet: 10 zł

Podlaskie Śniadanie Filmowe (94’)

godz. 12:30 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Kids 13+ (103’)

godz. 13:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. III (85’), 16+

godz. 15:15 Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 10 zł

Brunch Wschodnie przyjemności (81’), 16+

godz. 15:45 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Okno na Wschód cz. I (118’), 16+

godz. 17:45 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Okno na Wschód cz. II (115’), 16+

godz. 18:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Dokument.pl cz. II (82’), 16+

godz. 20:30 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. II (86’), 16+

godz. 21:00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Fabuła.pl (107’), 16+

godz. 22:00 Kino Plenerowe przy BOK, ul. Legionowa 5

Pokaz Animowane dokumenty (123’), 16+

godz. 23:00 FOMO klub, ul. Białówny 9/1, bilet: 20 zł/30 zł

ŻUBROFFKA goes TECHNO: Milena Glowacka live, Phil Jensky, Vi, Dtekk

13 czerwca 2021 (niedziela)

godz. 10:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Kids 6+ cz. II (56’)

godz. 11:30 Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6, bilet: 10 zł

Czeskie Śniadanie Filmowe (68’), 16+

godz. 12:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Kids 10+ (73’)

godz. 13:00 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Pokaz Tańczący z Żubrami. Powitańce (43’)

godz. 14:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Pokaz Filmy członków Jury cz. I + Q&A (94’), 16+

godz. 15:30 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Pokaz Love – Liebe (84’), 16+

godz. 17:00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Pokaz Filmy członków Jury cz. II + Q&A (90’), 16+

godz. 18:00 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Pokaz Białoruska rewolucja (86’)

godz. 20:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Uroczyste ogłoszenie wyników Festiwalu + pokaz nagrodzonych filmów, 16+

PODLASIE

9 czerwca 2021 (środa)

godz. 21:30 Hajnówka/Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4

Pokaz Tylko śmiech nas ocali (86’), 16+

10 czerwca 2021 (czwartek)

godz. 18:00 Sokółka/Sokólski Ośrodek Kultury, Plac Kościuszki 24

Pokaz Gdzieś na Podlasiu? Gdzieś w świecie! (94’)

godz. 18:30 Bielsk Podlaski/Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

Pokaz Love – Liebe (84’), 16+

11 czerwca 2021 (piątek)

godz. 19:00 Augustów, Kino Iskra, ul. 3 Maja 38 (wejście od ul. Hożej)

Pokaz Czechy – to (nie) musi boleć (68’), 16+

Wszystkie bloki konkursowe w wersji online dostępne bezpłatnie na platformie MOJEeKINO.pl (www.mojeekino.pl) w terminie od 9 czerwca 2021 (od godz. 9:00) do 12 czerwca 2021 (do godz. 23:00).

Na większość filmowych pokazów – wstęp wolny!