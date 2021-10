Październik 21, 2021

W Białymstoku trwają obchody 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Jednym z wydarzeń jest święto IV LO w Białymstoku.

Szkoła od przeszło 20 lat za swojego patrona ma tego poetę i prozaika, uznawanego za czwartego wieszcza polskiego romantyzmu.

– Nasza praca wychowawcza skupia się wokół postaci Norwida. Przy różnych okazjach przytaczamy myśli, sentencje poety, ale również organizujemy lekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przybliżają nam tę trudną poezję, prozę i życie Cypriana Kamila Norwida – mówi dyrektor szkoły, Bożena Karpowicz.

Doroczne święto szkoły to okazja do wręczenia uczniom, nauczycielom i przyjaciołom szkoły okolicznościowych statuetek, tzw. „Cyprianów”. W tym roku w kategorii „Uczeń” nagrodę otrzymała absolwentka szkoły Gabriela Andrukonis – wielokrotna medalistka w rzucie oszczepem w kategoriach do lat 18 i 20.

– Statuetka ta ma dla mnie duże znaczenie, bo to jest zwieńczenie mojej pracy i docenienie tych moich sukcesów, na które trzy lata pracowałam. To dwukrotnie zdobyty złoty medal w rzucie oszczepem do lat 20 i rekord Polski do lat 18 w rzucie oszczepem oraz Mistrzostwo Polski w Azerbejdżanie do lat 18 – mówiła Gabriela Andrukonis.

W kategorii „Nauczyciel” statuetkę otrzymał historyk Grzegorz Radłowski, a w kategorii „Przyjaciel szkoły” prof. Piotr Zieliński, dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

W IV LO w Białymstoku obecnie uczy się niemal 1000 osób. To jedna z najchętniej wybieranych szkół w Białymstoku przez absolwentów szkół podstawowych. (mt)

Relację z wydarzenia przygotowała Julitta Grzywa: