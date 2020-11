Światowy Dzień Rzucania Palenia. BCO zaprasza na tomografię płuc

Listopad 19, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Przypadający 19 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia to nie tylko świetna okazja, by skończyć z nałogiem. To też dobry powód, aby przebadać się profilaktyczne, aby wyłapać ewentualne zmiany w płucach na bardzo wczesnym etapie.

Białostockie Centrum Onkologii proponuje badanie niskodawkowej tomografii komputerowej, które pozwala na wykrycie małych guzków w płucach. Badanie łącznie z konsultacją u specjalisty wykonywane jest w ramach unijnego projektu, skorzystać więc z niego można za darmo. W projekcie będzie mogło wziąć udział 1300 osób. Zainteresowani mogą się zapisywać pod nr. tel. 603 241 247.

Badanie dedykowane jest osobom w wieku 55-74 lata, które paliły papierosy przez ostatnie 20 lat po paczce dziennie, a także do osób, które paliły przez ostatnie 10 lat po 2 paczki papierosów. To także ukłon w stronę osób, które rzuciły palenie nie dalej niż 15 lat temu.

Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. W Polsce rozpoznaje się go u ok. 22 tys. osób rocznie, w naszym województwie u ok. 700. Jest to nowotwór, który daje największy odsetek zgonów, ponieważ diagnozowany jest w zbyt późnym okresie choroby. (mt/mc)