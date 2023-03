Światowy Dzień Konsumenta, to święto każdego z nas

15 marca, 2023

Reklamacja i gwarancja to dwa prawa konsumenta, z których najczęściej korzystamy. W przypadku niezgodności towaru z umową mamy dwa lata na reklamacje, ale gwarancja na dany towar może być dłuższa. W środę (15.03) obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.

Bardzo popularne prawo konsumenta to również odstąpienie od umowy kupując towar przez internet i na to mamy 14 dni. Najważniejsze jest jednak, że jako konsumenci mamy prawo do informacji.

– Nawet jeżeli dokonujemy zakupu w sklepie stacjonarnym to możemy pytać: czy w danym sklepie przyjmowane są zwroty, czy będziemy mogli ten towar wymienić na jakiś inny, czy dostaniemy zwrot pieniędzy, gdy oddamy ten towar, czy otrzymamy w zamian jakąś kartę podarunkową – tłumaczy Leszek Mironiuk, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. – Oprócz tego mamy prawo do uzyskania informacji dotyczących towaru, który kupujemy, włącznie z tym, że kupując prosty sprzęt elektryczny czy elektroniczny możemy sprawdzić w sklepie czy po prostu działa.

Pomocy w zakresie praw konsumenta można szukać w Inspekcji Handlowej.

– Konsument, który ma problemy z reklamowaniem towaru, albo którego reklamacja została załatwiona negatywnie może się zwrócić do nas. Można się kontaktować mailowo, telefonicznie lub przyjść osobiście i uzyskać informacje, poradę prawną w zakresie swojej reklamacji czy stanu prawnego – dodaje Leszek Mironiuk.

Biuro Inspekcji Handlowej mieście się przy ulicy Żelaznej w Białymstoku. Delegatury są również w Łomży i Suwałkach. (hk)