Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego. Posłuchaj rozmowy z naszym ekspertem.

15 lipca, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

15 lipca obchodzimy Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego.

Święto to powstało jako wyzwanie internetowe, zachęcające do wyłączenia telefonu na 24 godziny.

Psychologowie alarmują, że uzależnienie od smartfonów jest coraz poważniejszym problemem, szczególnie wśród młodzieży. Według badań z 2022 roku lęk przed utratą telefonu odczuwa już 70% światowego społeczeństwa.

Jakie są objawy uzależnienia od telefonu? Jakie skutki dla naszego zdrowia ma jego nadużywanie? A także o tym co zrobić, aby korzystanie z smartfona, było mniej uzależniające?

Na te pytania odpowie wam mgr Aleksander Waś – psycholog i specjalista psychologii klinicznej. (pc)