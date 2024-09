Światowej sławy naukowcy rozmawiają w Politechnice Białostockiej o zapewnianiu bezpieczeństwa z wykorzystaniem biometrii

28 września, 2024

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Biometria i metody zapewnienia bezpieczeństwa – tego dotyczy International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications z udziałem naukowców z 20 krajów, która odbywa się od piątku (27.09) do niedzieli (29.09) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Biometrię wykorzystujemy w codziennym życiu np. do odblokowania telefonu czy komputera za pomocą odcisków palca.

– Konferencja wychodzi też już poza zagadnienia związane z biometrią i stawia się przede wszystkim na praktyczne aspekty różnych systemów IT. To jest clue konferencji – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Biometria ma taż ogromne znaczenie przy zabezpieczaniu instytucji.

– Tu już wchodzi zdecydowanie sztuczna inteligencja i rodzaje tych narzędzi komputerowych – tłumaczy prof. Khalida Saeeda, przewodniczący konferencji i kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej na Wydziale Informatyki. – Jak rozpoznawanie człowieka to już łączy się to z bezpieczeństwem, bo nie każdy ma prawo do dostępu do niektórych pomieszczeń czy instytucji, a więc trzeba sprawdzić albo przez twarz, albo przez tęczówkę oka, albo przez odciski palców. Taki dostęp na przykład do komputerów, do pomieszczeń, do laboratoriów, do miejsc takich, które wymagają bezpieczeństwa, czasami wymaga więcej niż jednego systemu.

International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. (hk)

Relacja Hanny Kość z International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications: