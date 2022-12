Świąteczne koncerty charytatywne w wykonaniu chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Grudzień 9, 2022

Julitta Grzywa i Anna Moniuszko. fot. Aneta Topczewska

Przed nami dwa koncerty Bożonarodzeniowe chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oba w celach charytatywnych.

Pierwszy koncert „Miś pod szpitalną choinkę” będzie w piątek (09.12) o 18:00, drugi występ pt.: ‚Ta Święta Noc” odbędzie się w niedzielę (11.12) również o 18.00, oba w Auli Magnie Pałacu Branickich.

– Celem akcji „Miś pod szpitalną choinkę” jest zgromadzenie funduszy na zabawki dla dzieci, które święta spędzą niestety w szpitalu. Drugi koncert łączy się z akcją Fundacji Pomóż Im i zbierane będą środki na pomoc dzieciom przebywającym w Domowym Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku – mówi dr hab. Anna Moniuszko, dyrygent chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wstęp na oba koncerty jest wolny. Natomiast w związku z tym, że są to wydarzenia charytatywne, to na pierwszym koncercie będzie zbiórka pieniędzy do puszek, a po drugim koncercie odbędzie się aukcja charytatywna. Będzie również możliwość zakupu płyty z kolędami ‚Ta Święta Noc’ w wykonaniu chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. (hk)

Z dr hab. Anna Moniuszko, dyrygentem chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozmawiała Julitta Grzywa: