Suwałki. Amator tuszu do rzęs z zarzutami

Maj 25, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Policjanci z Suwałk zatrzymali 37-latka podejrzanego o kradzież tuszów do rzęs. Mężczyzna z jednej z drogerii na terenie miasta ukradł kosmetyki na kwotę ponad 500 złotych.

Złodziej wyniósł ze sklepu 9 tuszów do rzęs. W ustaleniu podejrzanego pomógł między innymi monitoring, który zarejestrował zachowanie złodzieja. Przewodnik psa służbowego, przeglądający nagrania, od razu rozpoznał na nich mężczyznę, który w przeszłości odpowiadał za podobne przestępstwa.

37-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut kradzieży w warunkach recydywy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia, a w warunkach recydywy może dodatkowo zostać zwiększona o połowę. (mt)