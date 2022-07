Supraska Sobótka, czyli spektakl plenerowy nad rzeką Supraśl w czterech miejscowościach

Lipiec 21, 2022

Supraska Sobótka to widowisko plenerowe w miejscowościach, które połączyła rzeka Supraśl. W Gródku, Borkach, Supraślu i Wasilkowie Teatr Latarnia zaprezentuje „Kwiat Paproci”. Najbliższy spektakl jutro (22.07.) w Gródku.

Widowisko powstało na podstawie baśni nawiązującej do polskiej tradycji Nocy Świętojańskiej. “Kwiat paproci” przenosi widzów do świata, w którym wydarzenia mogły wydarzyć się sto lat temu, ale równie dobrze i wczoraj. Dla kogo warto żyć? Gdzie jest prawdziwe szczęście i co jest tak ważne w życiu? Te pytania warto sobie zadawać nieustannie, pojawiają się one też w spektaklu. Przeznaczone jest zarówno dla dzieci jak i widzów dorosłych. Przedstawienie emanuje ludową wrażliwością, w którym widz ma okazję w niezwykłej bliskości usłyszeć, dotknąć, zobaczyć, poczuć i być częścią świata przedstawionego. Po spektaklach będą rozmowy o tradycji, obrzędach i zwyczajach Nocy Świętojańskiej. Będzie również nauka świętojańskich pieśni.

Plan wydarzeń:

Gródek 22.07, godz. 20:39

Borki 23.07, godz. 20:38

Supraśl 26.08, godz. 19:33

Wasilków 28.08, godz. 19:29

Godzina zaskakująca, ponieważ każdy pokaz rozpocznie się o zachodzie słońca. (hk)