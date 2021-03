Suchowola. Kierowca ciężarówki wjechał w słupy energetyczne

Marzec 16, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

W Suchowoli doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginął kierowca ciężarówki na litewskich numerach rejestracyjnych.

Mężczyzna z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, wjechał na chodnik i uderzył w słupy energetyczne. Kierowcy na miejscu udzielana była pomoc medyczna, niestety mężczyzna zmarł. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.

Do wypadku doszło też we wtorek (16.03) na ul. Andersa w Białymstoku. W okolicach Giełdy Rolno-Towarowej zderzyły się trzy auta – samochód ciężarowy, osobowy i bus. Jedna osoba trafiła do szpitala. (mt/mc)