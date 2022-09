Stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów. Już niedługo będzie można składać wnioski

Wrzesień 5, 2022

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Studenci studiujący w Białymstoku mogą ubiegać się o stypendium od Miasta Białegostoku. Nagroda kierowana jest do osób, które wykazują się szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie. Wnioski można będzie składać od 15 września.

Stypendia przeznaczone są dla osób studiujących na uczelniach wyższych mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich. Średnia ocen studenta ubiegającego się o stypendium w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa niż 4,3. Natomiast wiek kandydata – nie wyższy niż 26 lat. Stypendia będą wypłacane w jednej transzy do 15 grudnia 2022 r.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 15 września. Będzie można je składać do 15 października. Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem: „Departament Strategii i Rozwoju”. Można też zrobić to elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny) na adres e-mail: dsr@um.bialystok.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Wniosek o stypendium”). Formularz wniosku, oświadczenia (w tym PIT) oraz regulamin przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów dostępne są na stronie Miasta Białystok. (mt)