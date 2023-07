Stykówka – wglądówka – powiększenie. Wystawa fotografii Zdzisława Zaremby u Sleńdzińskich

13 lipca, 2023

Bogusław Florian Skok, fot. Jerzy Doroszkiewicz Bogusław Florian Skok, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Od piątku (14.07) w Galerii Fotografii Galerii im. Sleńdzińskich przy ulicy Wiktorii w Białymstoku będzie można oglądać wystawę zdjęć Zdzisława Zaremby – 93-letniego dziś nestora białostockiej fotografii prasowej. Wernisaż ekspozycji zatytułowanej „Stykówka – wglądówka – powiększenie. Zdzisław Zaremba” odbędzie się o 17:00.

To pierwsza monograficzna wystawa fotografii Zdzisława Zaremby prezentująca przekrój dorobku zawodowego jednego z pierwszych powojennych fotoreporterów w Białymstoku.

– Wystawa Zdzisława Zaremby „Stykówka – wglądówka – powiększenie” to zapis fotoreportera pracującego prawie 40 lat w regionalnych mediach. Serdecznie zapraszam na wernisaż. Oczywiście będzie na nim obecny autor fotografii. Gdy on kończył karierę, to ja zaczynałem karierę fotoreportera – powiedział Bogusław Florian Skok, kurator wystawy.

Zdzisław Zaremba urodził się w 1930 roku. W latach 50. XX wieku rozpoczął karierę fotoreportera prasowego. Fotografie wykonywał do regionalnych dzienników, jak i do Centralnej Agencji Fotograficznej.

Przez prawie 40 lat dokumentował aparatem fotograficznym wydarzenia i życie regionu Polski północno-wschodniej. W jego zdjęciach została zapisana historia życia ludzi, miast i wsi w okresie odbudowy i rozwoju powojennej Polski. Rozmaitość tematów i pokaźna liczba wykonanych fotografii świadczy o różnorodności zainteresowań zawodowych autora.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 3 września. W każdą niedzielę obaczyć ją będzie można za darmo. (jd)