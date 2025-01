Study nigt’s w Politechnice Białostockiej. Okazja do nauki w nieformalny sposób

24 stycznia, 2025

Ewa Tatarczyk, fot. A. Jakuć Ewa Tatarczyk, fot. A. Jakuć

Koniec stycznie to wśród studentów intensywne przygotowania do sesji. W Politechnice Białostockiej zaliczenia rozpoczną się 4 lutego. Aby ułatwić i zachęcić do nauki samorząd studentów organizuje Study nigt’s.

Od poniedziałku (27.01) na każdym wydziale uczelni studenci będą mogli od 18:00 do 23:00 wspólnie powtarzać materiał w luźniejszej atmosferze.

– Czasami jest to potrzebne, bo teraz studenci po wolnym gdzieś tam się budzą, że jednak trzeba się pouczyć – mówi Ewa Tatarczyk z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. – Taka noc mi się przydaje, ponieważ jak byłam w tamtym roku, to miałam taką motywację, że mogę otworzyć tego laptopa i coś porobić. Jak siedzimy razem, to ja z danego zagadnienia czegoś nie wiem, to mój kolega może coś wiedzieć, albo ktoś w ogóle z sali może coś wiedzieć na ten temat i zawsze każdemu można pomóc. Jest to taka motywacja, żeby coś zrobić.

Na Study nigt’s będą też zapraszani wykładowcy Politechniki Białostockiej. – Jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem, to będzie mógł się zgłosić do swojego prowadzącego i razem z nim usiąść i rozwiązać, albo zadać jakieś pytania na egzamin, które gdzieś są przygotowane, czy też otrzymać pomoc z jakimś projektem – dodaje Ewa Tatarczyk.

Pierwszy Study nigt odbędzie się w poniedziałek (27.01) na Wydziale Elektrycznym. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Ewa Tatarczyk z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej: