Studentki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z kolejnym sukcesem

Czerwiec 23, 2022

fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka

Julia Nowik i Natalia Grochowska, studentki VI semestru architektury na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zajęły pierwsze miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Nagrody wręczyła przewodnicząca Rady Rodziców.

Dziewczyny zanim stworzyły finałową koncepcję, konsultowały swój pomysł z mieszkańcami Czarnej Wsi Kościelnej.

– Ucząc się przedmiotu „Projektowanie architektoniczne – szkoła, usługi, biura” zdobyliście specyficzną wiedzę z zakresu projektowania budynków sportowych, a wasze prace przysłużą się lokalnej społeczności Czarnej Wsi Kościelnej – podkreślił dr inż. arch. Robert Misiuk z Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Jury jednogłośnie za najlepszą uznało pracę, jaką zaproponowały Julia Nowik i Natalia Grochowska.

– Nikt nie miał żadnych wątpliwości, dziewczyny super wpasowały się we wszystkie nasze gusta – powiedziała Marta Szutko-Biernacka, przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej. I dodała, że jej zdaniem pasuje do krajobrazu wsi i kulturę jaką niesie ze sobą wieś będąca na Szlaku Rękodzieła Ludowego.

– To było duże wyzwanie, dlatego że pracowaliśmy na kogoś z zewnątrz, jakby pierwszy raz tak naprawdę dla naszego przyszłego klienta, więc próbowałyśmy spełnić wszystkie oczekiwania – przyznaje Julia Nowik, studentka VI semestru architektury na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. – Moim zdaniem komisję urzekły zaprojektowane przez nas przeszklenia, dają dużo światła a są na wysokości gruntu. Sala gimnastyczna jest zagłębiona w gruncie. Dzieci, które się bawią podwórku mogą patrzeć do wewnątrz na inne dzieci, które na przykład w coś grają i to chyba był nasz największy plus.

Oprócz sali gimnastycznej zespół złożony z Julii Nowik i Natalii Grochowskiej zaprojektował też zagospodarowanie terenu wokół projektowanego obiektu, a dodatkowo jeszcze strzelnicę.

– Elewacja nawiązuje do szkoły – ma taką samą fasadę, podobne przeszklenia, żeby wszystko było spójne – wyjaśnia Natalia Grochowska, studentka VI semestru architektury na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. – Wygrana to duże szczęście, ale też duży strach, że nie spełnimy oczekiwań dyrektora i całej szkoły, ale fajne uczucie – warto walczyć. Polecam wszystkim takie konkursy – warto startować. Studiując na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej można osiągać duże sukcesy i w przyszłości mieć dobrą pracę i rozwijać swoje pasje, pokazywać siebie w budynkach.

Konkurs jest kolejnym przykładem udanej współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– To Adam Mościcki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej, zgłosił się do nas z prośbą o stworzenie koncepcji architektonicznej gimnastycznej przy szkole podstawowej – wyjaśnia dr inż. arch. Robert Misiuk z Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – To zamierzenie, które może zostać zrealizowane w przyszłości. Dyrektor szkoły widział wcześniej efekty współpracy Politechniki Białostockiej przy projekcie rozbudowy szkoły w Księżynie, które studenci opracowali parę lat temu widział jakie są efekty współpracy Politechniki z lokalnym samorządem i postanowił nawiązać współpracę z naszą uczelnią.

Jury złożonemu z przedstawicieli Wydziału Architektury, dyrektora szkoły w Czarnej Wsi Kościelnej i Rady Rodziców podobały się wszystkie prace.

– Studenci oprócz sali gimnastycznej projektowali dodatkowo strzelnice, baseny – zachwyca się Adam Mościcki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej. – Mam nadzieję, że te koncepcje przydadzą się w przyszłości do stworzenia właściwego projektu i w efekcie wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej. Mając te wizualizacje będzie nam łatwiej zdobywać środki na budowę.

Jury zdecydowało się na przyznanie trzech wyróżnień i trzech nagród. (mt)