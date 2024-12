Studentka I roku Politechniki Białostockiej wygrała konkurs w Portugalii

16 grudnia, 2024

Fot.: archiwum prywatne Fot.: archiwum prywatne

Zuzanna Komuda, studentka Informatyki i Ekonometrii w Politechnice Białostockiej wygrała Master Game Jam w Portugalii.

Zuzanna Komuda, studentka pierwszego roku informatyki i ekonometrii na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w międzynarodowym zespole wygrała konkurs Master Game Jam w Uniwersytecie w Aveiro w Portugalii.

Zuzanna Komuda na co dzień studiuje informatykę i ekonometrię na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Po zajęciach działa w Studenckim Kole Naukowym Go Security. Do Uniwersytetu w Aveiro w Portugalii pojechała na warsztaty z przedsiębiorczości „Entrepreneurship Training Program International Edition”.

Studenci w międzynarodowych zespołach tworzyli prototypy gier planszowych, testowali je, a następnie zaprezentowali przed profesjonalnym jury w ramach Master Game Jam. Konkurs wygrała czteroosobowa ekipa, którą kierowała studentka informatyki i ekonometrii na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Zaproponowaliśmy grę Bond Bridge, dzięki której gracze mogą poznać się bliżej, przełamując przysłowiowe lody i budując most jako symbol dobrych relacji – wyjaśnia Zuzanna Komuda.

Na warsztaty do Portugalii pojechali również studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zespół pod kierunkiem Marty Orpik zajął II miejsce, ekipa Krystiana Łukaszewicza miejsce IV.

Ideą warsztatów było przetestowanie pakietu edukacyjnego opracowanego w ramach projektu „Game it Away! – Entrepreneurship Education through Game Design & Maker-Centred Learning”. Pakiet ma rozwijać kompetencje z zakresu przedsiębiorczości (umiejętności i przedsiębiorczego myślenia) poprzez tworzenie gier.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu Game it Away! – Entrepreneurship Education through Game Design & Maker-Centred Learning, realizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z środków programu Erasmus+. (red.)