Studentka chciała wynająć mieszkanie w Hiszpanii, została oszukana

25 kwietnia, 2023

Zaniżone ceny oferowanych towarów, fikcyjne opinie klientów, czy żądanie przedpłaty – to tylko niektóre sposoby, jakich internetowi oszuści chwytają się, żeby wyłudzić pieniądze.

Użytkownicy Internetu coraz częściej stają się ofiarami oszustów działających w sieci. Tym razem oszukana została 22-letnia mieszkanka Białegostoku.

– Do policji zgłosiła się 22-letnia mieszkanka Białegostoku. Po informacji, że dostała się na międzynarodową wymianę kształcenia młodzieży, zaczęła szukać mieszkania do wynajęcia w Hiszpanii – mówi sierż. sztab. Malwina Trochimczuk. – Po wstawieniu ogłoszenia na jednym z portali społecznościowych, odezwała się do niej osoba z ofertą wynajmu. Po przesłaniu 22-latce zdjęć i nagrań mieszkania, przesłała skan swojego dowodu osobistego potrzebnego do zawarcia umowy. Następnie oszust wysłał jej maila z umową wynajmu. Kobieta po podpisaniu odesłała ją do rzekomego wynajmującego. Następnie przelała na wskazane przez oszusta konto 780 euro. Gdy wysłała potwierdzenie wykonania przelewu, kontakt z wynajmującym urwał się. W efekcie 22-letnia białostoczanka straciła blisko 4 tysiące złotych. (hp)