„Studencie, wciśnij start”. Przekonują ci, którzy w młodym wieku odnieśli sukces

Maj 6, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Grupa sześciu studentów z Polski, w tym z Politechniki Białostockiej wykorzystała czas kwarantanny do tego, aby zmotywować innych młodych ludzi do działania. Jak mówią studia często kojarzą się z przyswajaniem suchej teorii, dlatego nakręcili filmik pod tytułem: „Studencie, wciśnij START”, w którym opowiadają własne historie i dzielą się zdobytym doświadczeniem. W ten sposób chcą udowodnić, że czasami niewielkie inicjatywy mogą przerodzić się w duże działania.

Twórcami i bohaterami filmiku są studenci i absolwenci szkół wyższych z Polski, z Rzeszowa, Sanoka, Poznania, Katowic oraz Politechniki Białostockiej. Oglądając produkcję poznajemy historię reporterki telewizji studenckiej, artysty, przyrodniczki, botanika popularyzującego naukę na Suwalszczyźnie, muzyka oraz programisty. Mimo, że specjalizują się w różnych dziedzinach, to łączy ich chęć do działania, pasja oraz to, że w młodym wieku odnieśli sukces i robią to co lubią. W filmie pojawia się student Informatyki Politechniki Białostockiej Petros Psyllos, który został uznany przez amerykańskiego Forbesa za 1 z 30 najlepszych europejskich innowatorów. Petros przyznaje, że już w szkole średniej uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych.

– Moja działalność zaczęła się już w szkole średniej. W drugiej klasie, wraz z moim opiekunem naukowym, założyłem Koło Wsparcia Technicznego Człowieka. Takie koło w ramach, którego przygotowywaliśmy różne rozwiązania, które miały ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Wtedy stworzyłem rękawice, która wspierała osoby niemówiące. Po skończeniu liceum chciałam kontynuować swoją działalność, założyć firmę. Dlatego, gdy rozpocząłem studia dalej rozwijałem swoją pasję. Chciałem się też wyróżniać spośród innych, którzy wyłącznie studiowali – mówi w filmie Petros Psyllos.

Zdaniem twórców filmiku młodzi ludzie nie realizują swoich pomysłów, ani nie angażują się w inne projekty poza zajęciami, bo brakuje im wiary w siebie, nieumiejętnie planują wolny czas, albo nie wiedzą jak podjąć konkretne działania. Produkcja „Studencie, wciśnij start” jest swoistą instrukcją co zrobić, aby życie studenckie stało się pełniejsze i jak nie zmarnować najlepszych lat w życiu.

Filmik „Studencie, wciśnij start” jest dostępny na kanale YouTube. (ea/mc)