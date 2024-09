Studenci zaprezentują „Sztambuch syberyjski – exodus” w ramach obchodów Dnia Sybiraka

4 września, 2024

Próba spektaklu „Sztambuch syberyjski – exodus", fot. Hanna Kość

Spektakl muzyczny odwołujący się do wydarzeń z okresu sowieckiego ucisku zaprezentują studenci białostockiej filii Akademii Teatralnej w ramach obchodów Dnia Sybiraka, 85. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Przedstawienie „Sztambuch syberyjski – exodus” to wspólna inicjatywa uczelni i Muzeum Pamięci Sybiru.

– Na co dzień tą historię pokazujemy z perspektywy tych 80-85 lat, a co jest niezwykle ważne, to ta historia na nowo zaistnieje w emocjach osób w tym samym wieku, którzy poprzez swoją wrażliwość, poprzez inne patrzenie mogą nam przybliżyć tamten tragiczny czas, ale jednak widziany przez pryzmat osób młodych – mówi Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Spektakl powstał na podstawie twórczość Feliksa Konarskiego o pseudonimie Ref-Ren, jednego ze świadków tych historycznych wydarzeń. W „Sztambuchu syberyjskim – exodus” wcieli się w niego Piotr Damulewicz.

– To jest historia opowiedziana przez piosenki i historia opowiedziana przez Feliksa Konarskiego – mówi Artur Dwulit, reżyser i prorektor ds. filii w Białymstoku Akademii Teatralnej. – Sięgnęliśmy po utwory, które mają również charakter humorystyczny, co nie jest bez znaczenia dla tego okresu, z tego względu, że jak się jest w sytuacji ekstremalnej, to często humor stanowi taki rodzaj wentyla, odpowietrzacza i daje energię, siłę do tego, żeby wytrwać w sytuacji beznadziejnej.

Spektakl „Sztambuch syberyjski – exodus” będzie prezentowany w przyszły weekend 14 i 15 września o 19:30 w przestrzeni plenerowej Muzeum Pamięci Sybiru. Bezpłatne bilety będą do odebrania wtorku (10.09) w kasie muzeum. (hk)

Na próbie spektaklu „Sztambuch syberyjski – exodus” była Hanna Kość: