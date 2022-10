Studenci Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku mają nową strefę pracy od UNIBEP

Październik 17, 2022

Otwarcie strefy pracy studenta WBiNŚ Unibep/fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Otwarcie strefy pracy studenta WBiNŚ Unibep/fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Od poniedziałku (17.10) studenci na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej mają nową Strefę Pracy Studenta przygotowaną i ufundowaną przez firmę UNIBEP S.A.

– To bardzo fajne miejsce do pracy dla studentów i jedyne takie na wydziale, gdzie możemy usiąść, rozłożyć laptopa. Taka strefa jest potrzebna, bo pracuje się inaczej – mówi Karolina Baluta, przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studentów.

Na uroczystym otwarciu strefy obecny był Prezes Zarządu UNIBEP S.A, mgr inż. Leszek Marek Gołąbiecki. – 25 lat temu kończyłem Politechnikę Białostocką, Wydział Budownictwa i po latach jako prezes firmy budowlanej oddaję w wasze ręce strefę, z której będziecie korzystać – mówił do zebranych studentów.

UNIBEP S.A z Politechniką Białostocką współpracuje od wielu lat. – Doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić coś dla studentów, którzy na co dzień przebywają w murach, stąd realizacja tego kącika. Politechnika była zawsze kuźnią kadr Unibepu. Kilkuset absolwentów PB pracuje w naszej firmie. A nasi pracownicy prowadzą zajęcia ze studentami, staramy się naszym doświadczeniem przekazać wiedzę praktyczną. Zachęcam do studiowania i aplikowania do naszej firmy – zapraszał prezes Gołąbiecki.

Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku studiuje teraz około 2 tysięcy studentów, w tym ponad 100 obcokrajowców. – W przerwie zająć studenci potrzebują odpocząć, taka strefa jest potrzebna – przyznaje prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dziekan WBiNŚ. – Mini strefę na wydziale stworzyła firma Unibep, która zatrudnia wielu naszych absolwentów. To firma, która wie, że warto inwestować w młodzież, bo tym samym pozyska dobrych, odpowiedzialnych pracowników – mówi prof. Michał Bołtryk.

Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB wskazywał również: – Robimy wszystko, by student uzyskał najlepszą wiedzę i umiejętności, by po studiach bezproblemowo mógł podjąć pracę w wyuczonym kierunku. Staże i praktyki są mile widziane w zaprzyjaźnionych firmach, a taką firmą jest m.in. Unibep. (at)

Na otwarciu Strefy Pracy Studenta z mikrofonem była Aneta Topczewska: