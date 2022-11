Studenci Wydziału Architektury PB tworzą mural pod okiem muralisty Rafała Roskowińskiego

Listopad 16, 2022

Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej powstaje mural, fot. Małgorzata Turecka

Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej powstaje mural. Tworzą go studenci I i II roku grafiki. Pracę koordynuje artysta malarz i muralista Rafał Roskowiński.

– 22 osoby to jest bardzo ciężka sytuacja jeśli chodzi o organizację, ponieważ to jest zbyt mała przestrzeń, żeby jej użyć. Jedni tną szablony, inni oklejają, trzeci malują. Wymieniamy się. Chodzi też o to, żeby studentów zapoznać z technologią, techniką, organizacją pracy, także z BHP. Najczęściej mam do czynienia ze studentami malarstwa. Podziwiam to, co zrobili, jest to naprawdę wyjątkowo dobrej kategorii – powiedział Rafał Roskowiński.

Mural powstaje na bazie projektu Wiktorii Agaty Wartech z I roku grafiki.

– Chciałam przedstawić głównie bryły, bo taki był zamiar i prośba prowadzącego, p. Rafała. (…) Chciałam coś dodać również od nas, od grafiki, bo nie znajdują się tutaj (na Wydziale Architektury PB – przyp. red.) wyłącznie kierunki: architektura i architektura wnętrz, ale również grafika. (…) Myślę, że kolorowa ściana doda uroku naszemu wydziałowi – mówi autorka projektu.

Premiera muralu w czwartek (17.11) o 11:30 podczas East Design Days 2022. (mt)

