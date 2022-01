Studenci UwB włączyli się w Akcję Karmnik

Styczeń 4, 2022

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Przez całą zimę dokarmiają ptaki, a przy okazji badają je i obrączkują. Studenci z Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu w Białymstoku kolejny rok z rzędu przyłączyli się do ogólnopolskiej Akcji Karmnik.

Z początkiem grudnia na terenie kampusu UwB, w spokojnym, oddalonym od głównych alejek miejscu wśród drzew, pojawiły się karmniki dla ptaków. Są regularnie zaopatrywane w karmę: pestki słonecznika, a także niesoloną słoninkę i jabłka. Dzięki temu skrzydlaci goście szybko przyzwyczaili się do zimowej stołówki.

Teraz co dwa tygodnie, w dniach odłowów, studenci w ich sąsiedztwie rozstawiają po wschodzie słońca ok. 50 metrów specjalnych, ornitologicznych siatek. Są one regularnie sprawdzane. Jeśli w sieci złapią się ptaki – studenci zabierają je w ciepłe miejsce, a tam badają i opisują schwytane okazy. Zbierane są takie dane, jak wiek i płeć zwierząt, stopień otłuszczenia świadczący o zmagazynowanej energii, długość skrzydła, ogona i masa. Współpracujący z Kołem Naukowym Biologów licencjonowani obrączkarze zakładają ptakom odpowiednie obrączki, po czym zwierzęta są wypuszczone na wolność.

Wszystko po to, by zebrać o ptakach, ich liczebności i kondycji jak najwięcej informacji.

– Jeśli jakiś zaobrączkowany osobnik jest odławiany już którąś zimę z kolei, to jest to dla nas bardzo ważna informacja. Np. w tym roku mieliśmy dzięcioła, który na pewno ma 7 lat. To sporo jak na tego ptaka – opowiada Urszula Jabłońska z Koła Naukowego Biologów UwB.

Podczas trzeciego odłowu w tym sezonie, 2 stycznia, w sieci przy karmnikach najczęściej wpadały sikory bogatki, sikory modraszki, dzwońce, czyże i grubodzioby.

Dla studentów uczestniczących w Akcji Karmnik to bardzo cenne doświadczenie.

– Można się dowiedzieć wiele o ornitologii, o ornitofaunie występującej w Polsce. Można też nabrać umiejętności praktycznych, które w zawodzie biologa kiedyś się przydadzą – komentuje inny członek KNB, Daniel Kozikowski.

W akcji biorą udział przede wszystkim członkowie Koła Naukowego Biologów UwB, ale dołączają do nich także inni żacy, a nawet uczniowie.

Akcja „Karmnik” jest organizowana od 2006 roku. Białostoccy studenci angażują się w nią od samego początku. To nie tylko sposób na to, by pomóc ptakom przetrwać trudne zimowe miesiące, ale przede wszystkim cenne źródło danych o tych zwierzętach. Dzięki nim można określić liczebność zimujących ptaków, zbadać wpływ warunków atmosferycznych na ich kondycję i przywiązanie do karmnika.

W tym sezonie Akcja Karmnik prowadzona jest w blisko dwudziestu miejscach w całej Polsce, w tych samych terminach. (mt)